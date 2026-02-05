Ceny nehnuteľnosti naďalej stúpajú. Oplatí sa ešte čakať s kúpou bytu?

Ceny nehnuteľností podľa najnovšej správy Národnej banky Slovenska (NBS) stúpli v poslednom štvrťroku o 3,3 percenta, medziročne dokonca o 12 percent. Realitná odborníčka v nadväznosti na aktuálny vývoj odpovedá na otázku, či sa oplatí vyčkávať s kúpou bytu na vhodnejšie obdobie.
Bývanie na Slovensku zdraželo o 12 percent, priemerná cena vzrástla o takmer tristo eur za meter štvorcový
„Dopyt po bývaní sa po predchádzajúcom útlme znovu rozbehol, avšak ponuka zostala obmedzená,“ vysvetľuje riediteľka FinGO reCloudRóberta Mecková dôvod ďalšieho nárastu cien nehnuteľností.
Ľudia podľa nej prestali čakať na ideálny moment, zmierili sa s vyššími úrokmi a začali riešiť bývanie hneď ako je to možné. „Trh tak reagoval presne tak, ako reaguje vždy, keď je viac kupujúcich než nehnuteľností. Ceny začnú rásť,“ dodala odborníčka na reality.
Ilustračný obrázok
Najvýraznejší rozdiel medzi regiónmi na východe
Podľa správy NBS bol najvýraznejší rozdiel medzi regiónmi na východe Slovenska. Ceny nehnuteľností v Košickom kraji stúpli medzištvrťročne o 8,2 percenta, zatiaľ čo v Prešovskom kraji zaznamenali mierny pokles o 0,3 percenta.
„V Košiciach sa stretol silný dopyt, obmedzená ponuka bytov a investičný záujem. Na takomto trhu stačí málo a ceny reagujú okamžite,“ priblížila Mecková.
Prešov je podľa nej menší a citlivejší trh, z ponuky nehnuteľností navyše na jeseň vypadlo väčšie množstvo novostavieb. „Keď sa tam objaví viac ponuky alebo slabší dopyt, čísla sa rýchlo vyrovnávajú. Nejde o slabosť regiónu, ale o rozdielnu dynamiku trhu,“ doplnila.
Zaujímavá situácia v Bratislavskom kraji
Za pozornosť podľa nej stojí aj situácia v Bratislavskom kraji. Jeho podiel na celkovej ponuke klesol z 36 percent v roku 2021 na 30 percent v roku 2025. Podiel rodinných domov v celkovej ponuke vzrástol až na 40 percent, čo je päťročné maximum.
„Tieto čísla ukazujú, že trh sa prirodzene rozlieva do regiónov. Bratislava je pre časť kupujúcich cenovo mimo dosahu a zároveň ľudia častejšie hľadajú domy, či už kvôli priestoru, práci z domu alebo lepšiemu pomeru ceny a úžitku mimo veľkých miest,“ konštatuje Mecková.
Máme tu ďalšiu realitnú bublinu? Analytici prinášajú jednoznačnú odpoveď
Odborníčka upozorňuje, že čakanie na výrazný pokles cien nehnuteľností v tomto roku nedáva veľký zmysel. „Tempo rastu bude miernejšie než v roku 2025, ale tlak na ceny pretrvá. Predávajúci v kvalitných lokalitách majú stále silnú pozíciu, najmä ak je nehnuteľnosť správne nacenená,“ myslí si.
V prípade, že sa kupujúci pozerá na nehnuteľnosť ako na investíciu, mal by sa podľa nej orientovať viac na regióny s dlhodobým dopytom a obmedzenou ponukou, kde rast cien stojí na reálnych základoch, nie na špekulácii.
Ako dodáva, štatistika čoraz viac ukazuje nerovnomernosť trhu. Kým niektoré regióny a typy nehnuteľností výrazne stúpajú na cene, iné stagnujú. „Zároveň je potrebné mať na pamäti, že štatistiky vychádzajú najmä z ponukových cien a z dát z hypotekárneho financovania. V praxi sa v silných lokalitách nehnuteľnosti často predávajú rýchlejšie a za vyššie ceny, než naznačujú priemerné čísla,“ uzavrela.