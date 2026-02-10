Z kancelárií VUJE budú byty: Trnava vyhlásila súťaž v rámci projektu Dve veže

Mesto Trnava hľadá v súťaži návrhov najlepšie architektonické riešenie na premenu administratívneho sídla spoločnosti VUJE na Okružnej ulici na polyfunkčný komplex s mestským bývaním s pracovným názvom Dve veže. V dvoch výškových objektoch majú terajšie kancelárie nahradiť byty, prízemnú časť budú tvoriť priestory pre občiansku vybavenosť a komunitné aktivity.
Dostupné mestské bývanie
Na sídlisku Vodáreň by po prestavbe objektov mohlo pribudnúť približne 170 bytov a 2500 metrov štvorcových pre služby a ďalšiu vybavenosť. Súťažné návrhy musia rátať aj so stavbou parkovacieho domu.
„Očakávaním vyhlasovateľa je získať návrh budúceho komplexu a priľahlého územia, ktorý bude ekonomicky a prevádzkovo udržateľný, bude mať pozitívny prínos pre existujúcich obyvateľov a širšie okolie a zároveň vytvorí dostupné mestské bývanie v kvalitnom a bezpečnom prostredí,“ uvádza mesto Trnava v súťažných podmienkach.
Päťčlenná odborná porota
Z dokumentu ďalej vyplýva, že v Dvoch vežiach majú byť jedno až štvorizbové byty. Súťažné návrhy je možné podávať do 24. apríla. Autor víťazného okrem odmeny 31 500 eur môže rokovacím konaním získať zákazku na nadväzujúce služby v predpokladanej hodnote viac ako 1,3 milióna eur bez DPH. Doručené návrhy bude posudzovať päťčlenná odborná porota vedená renomovaným architektom Michalom Bogárom.
Dve administratívne výškové budovy na sídlisku Vodáreň v Trnave patria spoločnosti VUJE, ktorá podniká v oblasti energetiky. Mesto Trnava má s terajším vlastníkom uzatvorenú zmluvu o kúpe všetkých objektov za 6 miliónov eur. Kúpu schválili minulý rok poslanci mestského zastupiteľstva, mesto bude kúpnu cenu splácať nasledujúce štyri roky.
Externé zdroje financovania
Primátor Trnavy Peter Bročka tento nákup označil za strategickú a dlhodobú investíciu. Povedal tiež, že nechce zažívať premárnené príležitosti. Koľko bude potrebné investovať do prestavby terajšieho administratívneho objektu, ukážu až ďalšie kroky. Podľa primátora Bročku to bude závisieť aj od toho, či mesto pôjde cestou minimalizovania nákladov, alebo sa rozhodne pre stredný prípadne vyšší „level“ bývania.
Trnava bude chcieť získať na prestavbu externé zdroje, napríklad zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Vedenie radnice tiež pripúšťa, že jednu z dvoch veží by mohol odkúpiť súkromný investor, čo by umožnilo samospráve získať peniaze na prestavbu druhej veže.
Terajšie sídlo spoločnosti VUJE bolo pôvodne postavené v roku 1979 ako ubytovacie zariadenie pre stavbárov, ktorí stavali jadrovú elektráreň v Jaslovských Bohuniciach. V roku 1987 bol objekt prekvalifikovaný na administratívnu budovu. Počas prestavby oboch výškových budov bude potrebné odstrániť obvodový plášť s azbestom a nahradiť ho novou konštrukciou. Spoločnosť VUJE plánuje výstavbu svojho nového sídla na Ulici Jána Korca, na Okružnej bude ešte minimálne dva – tri roky.