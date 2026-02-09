Stavebná produkcia má za sebou rekordný rast, analytik očakáva spomalenie

Stavebníctvo má za sebou úspešný december, produkcia odvetvia medziročne vzrástla dvojciferne. Vyplýva to z aktuálnej správy Štatistického úradu SR (ŠÚ SR).
Celoročný výsledok prekvapil historicky najvyšším objemom nad úrovňou osem miliárd eur. „Rasty očistené o infláciu boli medziročne vyššie vo všetkých mesiacoch roka s výnimkou apríla,“ konštatuje ŠÚ SR s tým, že vysoké dvojciferné tempá dosiahli trikrát v roku, na konci leta aj v závere roka.
Stavebná produkcia
V decembri 2025 stavebníctvo dynamicky napredovalo. Stavebná produkcia dosiahla objem 885,2 milióna eur a medziročne v stálych cenách vzrástla o 11,7 percenta. „Vyšší výkon ako pred rokom dosiahlo odvetvie až jedenásťkrát v priebehu vlaňajška, decembrová hodnota patrila k najlepším dosiahnutým výsledkom,“ priblížil ŠÚ SR. Objem stavebnej výroby po zohľadnení vplyvov sezónnosti bol vyšší aj medzimesačne o štyri percentá.
Tempo rastu nad 10 percent evidovali všetky zložky domácej produkcie, teda domáca nová výstavba, ako aj opravy a údržba či ostatné práce. Stavebná produkcia zrealizovaná v SR dosiahla takmer 90 percent celkových výkonov odvetvia. V členení podľa typu stavieb podielovo významnejšia výstavba budov medziročne vzrástla o 5,7 percenta, ale práce na inžinierskych stavbách zrýchlili o vyše pätinu. „Celkový výsledok odvetvia podporil pretrvávajúci medziročne vyšší objem stavebných prác v zahraničí, aktuálne v decembri o 23,5 percenta,“ dodal štatistický úrad.
Vývoj stavebnej produkcie v 2025 bol priaznivý. Objem zrealizovaných prác historicky prvýkrát prekročil hranicu 8,4 miliardy eur. „Po očistení o infláciu produkcia odvetvia medziročne reálne vzrástla o sedem percent, čo bol lepší výsledok ako v rokoch 2023 a 2024,“ poznamenal ŠÚ SR s tým, že aktuálne zverejňované dáta sú predbežnými kumulovanými výsledkami o výkonoch stavebníctva, ktoré boli zostavené z dát mesačných štatistických zisťovaní.
Domáca produkcia
Pod priaznivý výsledok stavebníctva sa v roku 2025 podpísal rast do päť percent v oboch podielovo najsilnejších zložkách domácej produkcie. Kľúčová nová výstavba vrátane rekonštrukcií a modernizácií prekročila hranicu päť miliárd eur a práce na opravách a údržbe stavieb sa vyšplhali takmer na dve miliardy eur.
Podľa typu stavieb dominantná výstavba budov medziročne vzrástla o 3,9 percenta a jej hodnota sa priblížila k piatim miliardám eur. Tá zahŕňa objem všetkých prác na výstavbe či opravách rôznych typov budov, vrátane bytov. „Práce na inžinierskych stavbách rástli ešte rýchlejšie, až o 5,6 percenta a zahŕňajú najmä výstavbu či opravy koľajovej či cestnej infraštruktúry vrátane diaľnic,“ doplnil štatistický úrad. K pozitívnemu výsledku prispel viac ako 27-percentný medziročný rast prác v zahraničí s historicky najvyšším objemom tesne nad jednou miliardou eur.
Priaznivé čísla
Analytik 365.bankTomáš Boháček predikuje, že stavebníctvo po rekordnom roku 2025 čaká spomalenie, prepadu sa však vyhne.
„Stavebníctvo zakončilo rok 2025 na silných úrovniach a celkové čísla potvrdzujú, že išlo o jeden z najlepších rokov v histórii odvetvia. Tento výsledok je o to zaujímavejší, že prišiel v období, keď väčšina ekonomiky zápasila so slabým výkonom priemyslu a utlmenou spotrebou domácností. Stavebníctvo tak dočasne prevzalo úlohu stabilizátora hospodárstva,“ uviedol analytik.
Za priaznivými číslami podľa neho nestojí len jeden segment, ale širšie rozložený rast. „Výrazne sa posilnili najmä inžinierske stavby, čo naznačuje vyššiu aktivitu v oblasti infraštruktúrnych projektov, a zároveň rástli aj opravy a údržba existujúcich stavieb. Pozitívnym prekvapením zostáva aj pokračujúci rast výkonov slovenských stavebných firiem v zahraničí, ktorý potvrdzuje ich konkurencieschopnosť a čiastočne znižuje závislosť sektora od domáceho dopytu,“ dodáva Boháček.
Opatrný prístup investorov
Na druhej strane, výstavba budov rástla miernejším tempom, čo podľa analytika poukazuje na stále opatrný prístup investorov najmä v oblasti rezidenčných a komerčných projektov.
„Pri pohľade do roku 2026 však treba silné čísla čítať s určitou rezervou. Časť rastu bola podporená dobiehaním starších projektov a zvýšenou verejnou investičnou aktivitou, pričom nové objednávky sa už rozbiehajú pomalšie,“ myslí si Boháček. Ako dodáva, stavebníctvo zároveň čelí rastúcim nákladom na materiály aj pracovnú silu, čo môže tlmiť jeho ďalšiu dynamiku.
„Očakávam preto, že po rekordnom roku 2025 sa tempo rastu v roku 2026 prirodzene spomalí, no sektor by si mal udržať relatívnu stabilitu a vyhnúť sa výraznému prepadu,“ priblížil analytik.
Vývoj bude podľa neho závisieť najmä od tempa verejných investícií, postupného oživenia súkromných projektov a schopnosti firiem prenášať vyššie náklady do cien bez výrazného oslabenia dopytu, čo by však mohol byť, vzhľadom na kúpyschopnosť domácností, už pomerne výrazný problém.