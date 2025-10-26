Ponuka novostavieb v Bratislave sa výrazne rozšírila, vyššia je však aj cena

Ponuka novostavieb v Bratislave sa výrazne rozšírila. Vyplýva to z aktuálnej štvrťročnej správy analytikov z Bencont Investment. Podľa nej bolo ku koncu septembra na bratislavskom trhu novostavieb možné vyberať z 3 969 bytov v ponuke.
Za posledný štvrťrok sa ponuka bytov rozšírila až o 17 percent, k čomu prispela desiatka nových projektov, ale aj spustenie predaja nových etáp v rámci už zabehnutých projektov. Priemerná ponuková cena novostavieb v Bratislave sa zvýšila na 5 369,94 eura za meter štvorcový s DPH.
Nové byty
„Medziročne sú aktuálne ceny vyššie o 6,7 percenta a pri štvrťročnom porovnaní sme sledovali rast o 2,25 percenta,“ priblížili analytici.
Cena podľa nich rástla najmä v dôsledku prírastku nových a jednotkovo drahších bytov, ale analytici sledovali aj úpravu cien v prípade niektorých existujúcich projektov. Na výber boli byty s priemernou rozlohou 66,94 metra štvorcového, pričom ponuku dopĺňali aj nové menšie byty s rozlohou pod celobratislavským priemerom. Takmer tretina (30,6 percenta) celej ponuky novostavieb bola sústredená v okrese Bratislava II.
„V tomto okrese sme zároveň zaznamenali aj najväčší prírastok nových bytov v poslednom období, čo sa podpísalo pod rast podielu tohto okresu až o šesť percentuálnych bodov,“ poznamenali.
Priemerná cena
Priemerná ponuková cena bytov sa v absolútnom vyjadrení zvýšila medziročne o 11 percent, čím sa vyšplhala na 383 678,64 eur s DPH. Cenu podľa analytikov ťahajú nahor naďalej najmä vysoké ceny bytov vo vyššom segmente, pričom cenový rast sledovali aj v rámci najširšieho stredného segmentu bytov.
Výrazným rozšírením ponuky aj o byty v strednom segmente sa zároveň znížil podiel luxusných bytov z 38 percent na aktuálnych 34 percent. V treťom štvrťroku sa predalo celkom 638 bytov v novostavbách, čím predaj zostal na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcom štvrťroku.
„Kým v rokoch 2023 a 2024 sa dopyt sústreďoval najmä na menšie byty, dnes, na základe rastu priemernej rozlohy predaných bytov, sledujeme akýsi návrat k dlhodobému priemeru,“ konštatujú analytici.
Najžiadanejšia dispozícia
V treťom štvrťroku sa predávali byty s priemernou jednotkovou cenou 4 902,75 eura za meter štvorcový s DPH, teda o 4,26 percent vyššie v porovnaní s predošlým rokom. Najžiadanejšou dispozíciou s podielom 43,9 percenta na celkovom predaji zostali dvojizbové byty.
„Viditeľné však bolo zvýšenie záujmu o trojizbové byty (23,7 percenta predaja), ale aj o štvorizbové byty, ktorých podiel na celkom predaji predstavoval 11,3 percenta,“ uviedli analytici.
Z hľadiska územnej štruktúry sa najviac bytov predávalo v okrese BA II (29 percent) a BA IV (29,5 percenta). Podľa hlavného analytika Bencont Investments Rudolfa Bruchánika bol prírastok nových bytov v ponuke odpoveďou developerov na oživujúci sa dopyt, ktorý v prípade novostavieb sledujú od konca 2023.
Optimizmus
„Obdobie slabého predaja v rokoch 2022/2023 spôsobilo, že developeri odkladali spúšťanie nových etáp a súbežne pracovali na povoľovacích procesoch pri nových zámeroch,“ vysvetlil. Rast dopytu bol podľa neho signálom, ktorý prispel k optimizmu aj na strane ponuky.
„Počet nových bytov tak po dlhšej dobe výraznejšie prekonal počet predaných bytov v danom štvrťroku. Aktuálny nárast ponuky je najlepšou správou najmä pre kupujúceho, ktorý má väčšiu možnosť výberu,“ myslí si Bruchánik s tým, že projekty zas musia o zákazníka viac bojovať, a to napríklad lepším štandardom vybavenia, službami, lokalitou a v neposlednom rade aj cenou.
Kúpyschopnosť obyvateľstva
Zároveň sa podľa neho od roku 2022 situácia výrazne zmenila aj na strane nákladov pri výstavbe, nové projekty sú preto drahšie. Kúpyschopnosť obyvateľstva podľa neho zostáva pod dvojakým tlakom. Klesajúce úroky zlepšujú dostupnosť financovania, čo pomáha udržať záujem o kúpu nehnuteľnosti.
„Na druhej strane, hoci nominálne mzdy rastú, inflácia s rastom nad štyri percentá tento rast spomaľuje, čo vedie k obmedzenému rastu reálnych miezd, a teda k zníženiu reálnej kúpnej sily domácností,“ konštatuje analytik. Očakáva, že cena bytov by mala v najbližšom období skôr stagnovať, pričom najväčší vplyv na jej úpravu budú mať novodoplnené projekty.
„Predaj bytov by koncu roka 2025 mohol ešte vzrásť, no v blízkej budúcnosti očakávame skôr jeho zastabilizovanie na úrovni okolo 700 bytov štvrťročne,“ uzatvára Bruchánik.