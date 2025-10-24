Na meter štvorcový bytu v Bratislave pracujeme o mesiac dlhšie ako v Nitre, rozdiely sú v niektorých regiónoch extrémne

Na meter štvorcový bytu v Bratislave pracujeme o mesiac dlhšie ako v Nitre. Vyplýva to z aktuálnej analýzy spoločnosti 365.invest. Na základe štatistík Národnej banky Slovenska (NBS) a Štatistického úradu SR (ŠÚ SR) vypočítali, že kým obyvateľ Nitrianskeho kraja si na meter štvorcový svojho bytu zarobí v priemere za 30 dní, v Bratislavskom kraji na to potrebuje až 51 pracovných dní.
„Namiesto abstraktných súm v státisícoch eur prepočítava analýza cenu bývania na reálny čas, ktorý musíme stráviť v práci,“ vysvetľuje spoločnosť s tým, že rozdiely medzi platmi a cenami nehnuteľností sú v niektorých regiónoch extrémne.
Ponuka novostavieb v Bratislave výrazne stúpla, u kupujúcich stále dominujú dvojizbové byty
„V Bratislavskom kraji, kde je priemerná mzda najvyššia (okolo 2 100 eur), musíme na meter štvorcový bytu pracovať 50,9 dňa, zatiaľ čo v Nitrianskom kraji len 29,7 dňa (pri priemernom plate okolo 1 250 eur),“ dodáva. V Prešovskom kraji musí obyvateľ, ktorý chce zarobiť na meter štvorcový bývania, stráviť v práci 45,7 dňa, v Košickom kraji 42,7 dňa, v Žilinskom kraji 38,5 dňa, v Trnavskom kraji 34,6 dňa, v Banskobystrickom kraji 31,9 dňa a v Trenčianskom kraji 31,2 dňa.
„Keď preložíme cenu nehnuteľnosti do reálneho času, ktorý za ňu musíme v práci zaplatiť, vidíme ten problém v plnom rozmere. Rozdiel 21 pracovných dní medzi Bratislavou a Nitrou na jediný meter štvorcový znamená, že Bratislavčan obetuje na rovnakú rozlohu o celý pracovný mesiac svojho života viac,“ spresňuje Head of Real Estate Transactions v spoločnosti 365.invest Peter Vojtek. Podľa neho je investovanie do realitných fondov oveľa efektívnejšie ako bežné sporenie.
Ceny nehnuteľností stále stúpajú, Slovensko je v raste šieste najrýchlejšie v rámci Európskej únie
„Kým pracujete na to, aby ste si zarobili na svoj byt, vaše peniaze môžu v realitnom fonde zarábať na tých istých nehnuteľnostiach, ktorých ceny stúpajú. Týmto spôsobom sporíte, ale zároveň sa aj podieľate na raste trhu a skracujete čas, ktorý potrebujete na dosiahnutie svojho sna o bývaní. Navyše sa cez realitný fond stávate spoluvlastníkom nehnuteľností zastúpených vo fonde,“ dodáva.