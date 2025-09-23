Polyfunkčný komplex prinesie do Dúbravky ďalšie byty aj krátkodobé ubytovanie

V bratislavskej Dúbravke plánujú výstavbu polyfunkčného komplexu Harmincova – Pri Suchej Vydrici. Vyplýva to zo zámeru predloženého na posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA navrhovateľom JTRE. Plánovaný zámer má do územia priniesť rozšírenú ponuku bývania, služieb, obchodov, ale aj priestory pre krátkodobé ubytovanie.
Predmetom predloženého zámeru je realizácia dvoch bytových domov so 14 a ôsmimi podlažiami, ako aj osempodlažného ubytovacieho zariadenia pre krátkodobé pobyty. Predpokladané investičné náklady sú vo výške 32 miliónov eur. Začiatok výstavby je naplánovaný v októbri 2026, ukončenie o tri roky neskôr.
V rámci výstavby má byť vybudovaných celkovo 228 parkovacích stojísk, z toho 135 v podzemnej garáži a 93 na úrovni terénu. Súčasťou riešenia sú aj exteriérové zelené plochy ako zelené strechy, dažďové záhrady, výsadba nových drevín, trvalkových záhonov a lúčnych porastov, ale aj detské ihriská a mobiliár.