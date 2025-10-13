Byt v meste alebo dom na predmestí? To, čo kedysi rozhodovalo, dnes už neplatí

Byt v meste alebo rodinný dom na predmestí – čo sa oplatí viac? Kedysi bol dom za mestom považovaný za lacnejšiu alternatívu bývania, dnes to už celkom neplatí. Ceny bytov stúpajú a rozdiely medzi domami v dobrých lokalitách sa zmenšujú. Pri výbere bývania dnes okrem ceny rozhoduje viacero faktorov.
Ešte pred desiatimi rokmi bol rodinný dom mimo mesta synonymom výhodnejšej kúpy. Pozemky boli lacnejšie, výstavba jednoduchšia a prevádzkové náklady nižšie. Dnes sa situácia zmenila. Ceny pozemkov a stavebných materiálov výrazne vzrástli a náklady na energie sa stali jedným z hlavných faktorov výberu.
„Cenový rozdiel medzi bytom v meste a domom na predmestí sa líši podľa vzdialenosti od centra, dostupnosti hromadnej dopravy, kvality infraštruktúry, ale aj podľa stavu nehnuteľnosti,“ priblížila realitná odborníčka a majiteľka realitnej kancelárie Karin&Partners Karin Zápalová.
Rozdiely medzi cenami sa zmenšujú
Ak sa rodinný dom nachádza v dobrej dostupnosti, má vyriešenú dopravu, základnú infraštruktúru a rozumné prevádzkové náklady, rozdiel v porovnaní s cenou bytu sa zmenšuje. „Naopak, tam kde sú dopravné alebo infraštruktúrne nedostatky, domy stagnujú,“ dodáva odborníčka.
Kým ceny bytov v mestách rastú a predávajú sa pomerne rýchlo, trh s rodinnými domami je podľa Zápalovej stabilnejší. V niektorých lokalitách sa rast cien spomalil, v iných sa pozastavila výstavba pre vysoké úroky a stavebné náklady, čo spôsobuje, že ceny domov neklesajú.
„Kupujúci dnes viac premýšľajú. Neriešia len cenu, ale aj návratnosť investície, dostupnosť dopravy a úroveň komunálnych služieb,“ vysvetlila. Rozdiel medzi bývaním v byte v meste a v dome v blízkej dostupnosti sa čoraz viac presúva z ekonomickej roviny do roviny osobných priorít.
Ľudia už podľa odborníčky nehľadajú len najlepšiu cenu, ale skôr najvhodnejší spôsob života. Najčastejšie parametre, ktoré jej klienti riešia, sú doprava, každodenné dochádzanie do práce, školy či na krúžky detí, dopravné zápchy, ale aj dostupnosť služieb a náklady na údržbu.
Pri rozhodnutí často hrajú rolu emócie
„Pri domoch vyhrávajú argumenty ako komfort bývania, súkromie, väčšia obytná plocha, vlastné parkovanie a pokojné prostredie so zeleňou,“ spresnila. Podľa skúseností realitnej odborníčky pri konečnom rozhodnutí často vyhrávajú emócie a pocity.
„Niekto túži po víkende na záhrade s grilom, iný po káve na terase v centre mesta. V praxi často vidíme, že racionálne argumenty napokon ustúpia osobnej predstave o ideálnom živote,“ dodala Zápalová.
Zároveň zdôraznila, že rozdiel v celkovej výhodnosti domu či bytu sa naplno ukáže až pri dlhodobom pohľade. Odborníci preto odporúčajú hodnotiť bývanie v päťročnom horizonte – nielen podľa ceny nehnuteľnosti, ale aj podľa nákladov na prevádzku, údržbu a dopravu.
Byt býva z tohto pohľadu stabilnejšou voľbou. Mesačné výdavky sú predvídateľné: správa domu, energie, fond opráv, parkovanie. V domoch je situácia iná. Výdavky sa objavujú nepravidelne, ale často vo väčších sumách.
Čas ako dôležitá komodita
„Najmä pri starších rodinných domoch bez zateplenia sú vyššie poplatky za kúrenie a energie. A keď príde oprava strechy alebo výmena kotla, náklady môžu byť vyššie aj o niekoľko tisíc eur,“ upozorňuje Zápalová. K tomu sa pridávajú aj „výdavky“ nefinančného charakteru.
„Mnohých prekvapí, koľko času zaberie údržba domu a záhrady – trávnik, kríky, ploty, chodníky. Ak tieto práce zabezpečuje firma, stúpnu aj reálne náklady. Ak ich robí majiteľ sám, zaplatí časom, ktorý by inak mohol venovať rodine alebo oddychu,“ dodáva odborníčka.
Naopak, byt ponúka väčší komfort a predvídateľnosť. V novostavbách treba počítať s vyššími poplatkami za parkovanie či spoločné priestory. Staršie bytové domy zas môžu skrývať náklady na budúce opravy výťahov, fasád či balkónov. Nezanedbateľnú váhu pri oboch typoch bývania majú ceny energií.
Energie ako rozhodujúci faktor
Dom s vlastným zdrojom tepla, solárnym ohrevom vody alebo rekuperáciou môže byť dlhodobo úspornejší ako starší byt bez moderných spôsobov získavania energie. Na druhej strane byty v nízkoenergetických novostavbách bývajú efektívnejšie než staré domy s neizolovanými strechami či starými oknami.
„Rast cien energií zmenil uvažovanie kupujúcich. Dnes už nestačí, že sa im nehnuteľnosť páči. Zaujíma ich aj to, koľko bude stáť prevádzka, aké sú tepelné straty, aký má dom zdroj kúrenia. Energetický certifikát sa stal dôležitým argumentom pri kúpe aj pri predaji,“ zdôrazňuje Zápalová.
Pri výbere bývania sa preto oplatí urobiť si jednoduchú bilanciu: koľko vás bude stáť cestovanie, aký komfort získate a koľko času stratíte či ušetríte. Práve hodnota času sa často podceňuje. Dlhé dochádzanie môže znamenať desiatky hodín navyše, čo má nielen finančný, ale aj psychologický dopad.
Odborníci odporúčajú sa pred kúpou zamerať nielen na lokalitu a cenu, ale aj na technický stav nehnuteľnosti, kvalitu izolácie a reálne mesačné výdavky. Pri bytoch je dôležité preveriť výšku fondu opráv, správu domu a parkovanie. Pri rodinných domoch zas strechu, vlhkosť, kanalizáciu a zdroj tepla.
Rozhodnutie o bývaní by dnes malo byť komplexnejšie ako kedykoľvek predtým. „Lacnejšia voľba už prakticky neexistuje. Rozhoduje to, kde sa cítite dobre a čo je pre vás v živote dôležité – či ranné espresso v kaviarni pod domom, alebo ticho vlastnej záhrady za mestom,“ uzatvára odborníčka.