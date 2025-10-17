Konsolidácia rozšíri ponuku realitného trhu, predpokladajú odborníci

Konsolidácia pravdepodobne povedie časť majiteľov nehnuteľností k núdzovému predaju, myslí si odborník. „Obeťou konsolidácie bude aj realitný trh. Časť ľudí bude nútená predať svoju druhú, tretiu, prípadne rekreačnú nehnuteľnosť,“ uvádza zakladateľ a CEO realitnej siete UPgreatRichard Churý.
Tretí balík konsolidačných opatrení zvýši dane a odvody. Peňazí v ekonomike tak bude menej, pretože si ich zoberie štát. „Keby sa fiškálna konsolidácia nekonala, tak by sme očakávali postupné zrýchľovanie rastu ekonomiky, ale s ňou naopak predpokladáme spomalenie na 0,5 percenta HDP,“ poznamenal výkonný riaditeľ Národnej banky Slovenska (NBS) Michal Horváth.
Konsolidácia rozšíri ponuku realitného trhu
Odborníci predpokladajú, že konsolidácia rozšíri ponukovú stranu realitného trhu. „V krátkom až strednom horizonte možno očakávať väčšiu ponuku najmä od vlastníkov nadrozmerných nehnuteľností alebo tých, ktorí majú viacero nehnuteľností a rozhodnú sa optimalizovať náklady,“ prognózuje Churý.
Ľudia s viacerými nehnuteľnosťami dnes podľa neho vyčkávajú. Nevedia, ako sa prejaví konsolidácia a či nastane ďalšie zvyšovanie daní. „Už teraz však predávajú tí, ktorí potrebujú hotovosť, napríklad na podnikanie, bežné výdavky, alebo chcú presunúť peniaze do iných investícií,“ konštatuje odborník.
Realitný trh mierne ochladol, analytici však predikujú ďalšie zdražovanie bytov
Pre celkové smerovanie trhu však bude okrem ponuky dôležitý aj vývoj dopytu. „Ak príde citeľný nárast ponuky a zároveň časť kupujúcich vypadne z trhu pre prísnejšie podmienky či slabší rozpočet, rekordný rast cien sa zastaví,“ myslí si Churý. Zásadný pokles záujmu však neočakáva.
Dopyt je dnes najsilnejší od roku 2022. Na trh sa vracajú kupujúci, ktorí odkladali kúpu a lepšie podmienky im zlepšili dostupnosť financovania. „Vidíme viac predschválených hypoték a rýchlejšie reakcie na dobré ponuky, najmä pri menších a stredných bytoch v silných lokalitách,“ priblížil odborník.
Tempo rastu cien nehnuteľností môže poľaviť
Za pravdepodobný scenár pokladá spomalenie rastu cien alebo ich stabilizáciu, nie však plošný pokles. „Tempo rastu cien môže poľaviť, no trh ostane živý a transakčne silný,“ uvádza Churý. Počet transakcií podľa neho vzrastie, no zásadné prírastky by sa v ponuke mali objaviť až v budúcom a nasledujúcom roku.
Dariť sa podľa neho bude aj naďalej cenovo dostupným a energeticky efektívnym nehnuteľnostiam. „Kvalitné nehnuteľnosti v silných lokalitách si cenu udržia,“ predpokladá odborník. Žiadané podľa neho zostanú krajské a okresné centrá s dobrou dostupnosťou, menšie a stredne veľké byty aj kvalitné novostavby.
Ceny nehnuteľností stále stúpajú, Slovensko je v raste šieste najrýchlejšie v rámci Európskej únie
Naopak pokles môžu zaznamenať lokality s horšou dostupnosťou, napríklad menšie mestá, periférie a satelity bez infraštruktúry alebo staršie rodinné domy.
„V najbližšom období sa priestor na vyjednávanie môže zväčšiť najmä pri veľkých, nákladných, či dlhšie inzerovaných nehnuteľnostiach. Rovnako tak na menej atraktívnych adresách,“ doplnil odborník. V top lokalitách a pri kvalitných ponukách však podľa neho zostane zjednávanie cien skôr symbolické.