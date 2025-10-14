Každá piata nehnuteľnosť na Slovensku je podpoistená, majiteľom hrozia finančné straty

Riešením, ako sa vyhnúť takémuto scenáru, je poistenie nehnuteľnosti. Mnohí však robia chybu, ktorá ich môže stáť tisíce: po poistnej udalosti dostanú od poisťovne len zlomok sumy, ktorú očakávali. Dá sa tomu pritom vyhnúť — a stojí to len pár eur mesačne navyše. Ako na to?
Podpoistenie nehnuteľnosti vyjde draho
Za nízku výplatu z poistky často môže tzv. podpoistenie — stav, keď je nehnuteľnosť poistená na nižšiu hodnotu, než akú má v skutočnosti. Stáva sa to najmä v prípadoch, keď ste si uzatvorili poistenie pred rokmi, napríklad pri kúpe bytu alebo vybavovaní hypotéky, a odvtedy ste ho neaktualizovali. „Klient si uzatvorí zmluvu, domnieva sa, že je tým všetko vybavené, ale ceny nehnuteľností za posledné roky výrazne vzrástli,“ upozorňuje Lenka Ďurišová zo spoločnosti Granden.
Ceny rastú, riziko tiež
Rast cien nehnuteľností ovplyvňuje viacero faktorov — vývoj na trhu, inflácia, drahšie stavebné materiály a náklady na rekonštrukcie. S tým, ako stúpa hodnota bývania, automaticky rastie aj cena poistky. „Presná štatistika neexistuje, ale ak sa dlhé roky nezaujímate o aktuálnu hodnotu svojej nehnuteľnosti, cena poistky, ktorá by ju pokryla, mohla narásť až o 30 až 40 percent,“ približuje odborníčka. V prípade, že poistnú sumu pravidelne prispôsobujete, rozdiel býva výrazne nižší — spravidla do 10 percent. Oficiálna databáza sa síce nevedie, no podľa odhadov môže byť podpoistených až 15 až 20 percent nehnuteľností.
Ako funguje podpoistenie
Ak poistná suma nezodpovedá skutočnej hodnote nehnuteľnosti, môžete pri poistnej udalosti prísť o tisíce eur — a nedostanete ani plnú poistnú sumu. Poisťovne totiž pri podpoistení používajú výpočtový kľúč, ktorý si mnohí klienti neuvedomujú – v prípade škody vyplatia len pomernú časť, napríklad len polovicu z toho, čo by ste si predstavovali. „Ak máte nehnuteľnosť poistenú na 100-tisíc eur a jej skutočná hodnota je 200-tisiíc, ide o podpoistenie vo výške 50 percent. Pri totálnej škode tak dostanete len 50-tisíc eur, teda polovicu z poistnej sumy,“ hovorí Ďurišová. Mnohí ľudia to vnímajú ako nespravodlivosť, no ide o štandardný výpočet, na ktorý je dobré myslieť vopred.
Nezabudnite na domácnosť
Ďalšou častou chybou je, že si poistíte iba nehnuteľnosť, no nie domácnosť. Pri poistnom plnení ide pritom o dve samostatné položky. „Ak by ste otočili dom alebo byt dole hlavou, nehnuteľnosť je všetko pevné a zabudované. Domácnosť je to, čo vypadlo – nábytok, spotrebiče, obrazy, umelecké zbierky,“ vysvetľuje Lenka Ďurišová.
Podpoisteniu a finančnej strate sa pritom dá vyhnúť, ak na to myslíte včas. „Odporúčam dať si skontrolovať poistné zmluvy nezávislým sprostredkovateľom. Ten vie bezplatne posúdiť, či je vaša nehnuteľnosť správne poistená – napríklad podľa výmery, lokality či veku stavby. Alebo si nechajte vypracovať znalecký posudok,“ radí. Sprostredkovateľ má zároveň prehľad o rôznych produktoch a snaží sa nájsť čo najširšie krytie za rozumnú cenu. Ideálne je prehodnotiť poistnú zmluvu raz ročne — najmä po rekonštrukcii, dokúpení vybavenia či iných zmenách.
Indexácia poistky pomáha
Vhodnou možnosťou, ako sa vyhnúť podpoisteniu, je automatická indexácia. „Mnohé poisťovne dnes ponúkajú klientom automatické prehodnotenie poistnej sumy. Každý rok pred výročným dátumom informujú, o koľko sa priemerne zvýšili ceny nehnuteľností a poistnú sumu upravia podľa vývoja trhu a inflácie. Klient sa môže rozhodnúť, či túto zmenu akceptuje a navýši si poistnú sumu,“ dodáva odborníčka z Granden.