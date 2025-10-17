Realitný trh mierne ochladol, analytici však predikujú ďalšie zdražovanie bytov

Hodnota Realitného barometraRealitnej únie SR sa v septembri znížila o 0,1 percenta. Slabší výsledok za deviaty mesiac roka však podľa analytikov nepredstavuje zlom v cenovom vývoji na trhu. V predchádzajúcich mesiacoch totiž Barometer výrazne posilnil – od mája do augusta vzrástol o 4,6 percenta. Od začiatku roka jeho hodnota stúpla o deväť percent a medziročne až o 12,7 percenta.
„Za trištvrte roka vidíme v krajských mestách všeobecný rast cien,“ konštatuje realitná únia. Žilina ako jediné mesto vykázala pokles cien vo viacerých kategóriách, čo však podľa analytikov súvisí s vysokým predošlým zvyšovaním cien.
Ceny starších bytov rástli rýchlejšie
Ceny starších bytov rástli v porovnaní s novšími rýchlejšie. Priemerný rast cien starších dvojizbových bytov dosiahol 11,6 percenta a trojizbových 13,8 percenta. Novšie dvojizbové byty zdraželi v priemere o 8,6 percenta a trojizbové o 7,2 percenta.
Z Realitného barometra vyplýva, že pri starších dvojizbových bytoch rástli ceny najrýchlejšie v Prešove (+18,5 percenta) a Trnave (+18,2 percenta), pri novších dvojizbových bytoch dominujú Trenčín (+24,5 percenta) a Košice (+19,4 percenta). Pokles cien starších dvojizbových bytov zaznamenala Žilina (-5,7 percenta), pri novších evidujú zlacnenie v Žiline (-7,8 percenta) a Prešove (-3,3 percenta).
Čo sa týka trojizbových bytov, staršie najviac zdraželi v Prešove (+25,3 percenta) a Košiciach (+21,4 percenta). V kategórii novších trojizbových bytov najrýchlejšie rástli ceny v Trenčíne (+14,7 percenta) a Banskej Bystrici (+12,3 percenta). Najmiernejší rast starších trojizbových bytov zaznamenal Trenčín (+6,1 percenta). Pokles cien novších trojizbových bytov zaznamenali v Žiline (-4,2 percenta) a mierne aj v Prešove (-0,6 percenta).
Realitný trh zostáva v znamení rastu
„Napriek septembrovej korekcii Realitného barometra zostáva slovenský realitný trh v znamení rastu, ceny však budú do konca roka rásť pomalšie ako sme to videli v priebehu prvých deviatich mesiacov,“ priblížili analytici z realitnej únie.
Rast cien podľa nich podporuje slabá výstavba nových bytov, ale aj rast miezd, ktorý zvyšuje kúpnu silu domácností. „Hoci úrokové sadzby na hypotéky budú klesať už iba mierne, každá desatina percenta môže aktivovať časť dopytu,“ vysvetľuje RÚ SR.
Zdražovanie bytov môže podľa analytikov brzdiť slabší výkon ekonomiky bez vyhliadok na skoré zlepšenie, ale aj relatívne vysoký aktuálny rast cien bytov v niektorých lokalitách a segmentoch.