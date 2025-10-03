Rezidenčný projekt v širšom centre Bratislavy prinesie ďalšie byty aj verejné priestory - FOTO

Rezidenčný projekt Florian Residence od spoločnosti Alto Real Estate v bratislavskom Starom Meste vstupuje do druhej fázy. Tá nadviaže na architektúru prvej etapy a prinesie nové technologické inovácie aj zelené plochy. Výstavba zároveň skultivuje dlhodobo zanedbané územie v širšom centre mesta.
Projekt vznikne v tesnej blízkosti Národnej banky Slovenska (NBS) medzi Školskou a Fazuľovou ulicou. Dvojica osempodlažných bytových domov prinesie do územia 233 nových bytov. Ich súčasťou bude aj obchodný priestor a podzemná garáž s takmer 400 parkovacími miestami.
„Florian Residence vytvorí plnohodnotnú mestskú mikroštvrť, súčasťou ktorej budú tichá pešia ulička, verejná zeleň s vysokými stromami, detské ihrisko, či privátna bytová zeleň vo forme predzáhradiek,“ priblížil developer. Ako dodal, vďaka moderným technológiám a zeleným opatreniam sa bude radiť medzi energeticky efektívne štvrte.
Premena zanedbaného územia
Dôležitým benefitom výstavby je premena zanedbaného územia v blízkosti centra. „Projekt pozitívne formuje svoje okolie vďaka obnoveniu obojsmernej premávky na Školskej ulici či novej svetelnej signalizácii na križovatke Slovanská – Imricha Karvaša,“ dodáva developer.
Ďalším prínosom projektu je skvalitnenie verejného parkovania v lokalite, ale aj Bratislavská dlažba, ktorá urbanisticky prepája lokalitu s centrom mesta.
Za architektonickým návrhom Florian Residence stoja slovenské ateliéry GutGut a JRKVC, ku ktorým sa neskôr pridalo holandské štúdio Benthem Crouwel Architects. Predaj bytov spustia na začiatku roka 2026. Dokončenie výstavby je naplánované na štvrtý kvartál 2027.