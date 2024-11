Petržalka podniká kroky k premene Veľkého Draždiaka na rekreačnú zónu

Štrkovisko Veľký Draždiak v bratislavskej Petržalke je obľúbenou rekreačnou lokalitou obyvateľov hlavného mesta. V posledných mesiacoch sa začalo intenzívne hovoriť o jeho premene na oficiálne prírodné kúpalisko. Tým zatiaľ nie je, z dôvodu vzdušného vedenia vysokého napätia, ktoré bráni plnohodnotnému rozvoju lokality.

Všetko by mohla zmeniť prekládka vzdušného vedenia ponad Veľký Draždiak. Petržalka rokuje o riešení prekládky vedenia so spoločnosťou Západoslovenská distribučná (ZSD) už od roku 2007. Debaty o nej sa ešte zintenzívnili po tom, čo ZSD oznámila nutnosť výmeny tohto vedenia.

Ľudia sledujú sútaž kreatívnych plavidiel poháňaných ľudskou silou na jazere Veľký Draždiak. Bratislava, 11. august 2024. Foto: SITA

Budúcnosť výstavby nesúvisí s prekládkou

„Navrhovaná trasa prekládky je v územnom pláne zakreslená už niekoľko rokov a dnes je to o tom, či tú prekládku zrealizovať alebo nie,“ vysvetlil Viktor Kasala z referátu územného riadenia mestskej časti. O realizácii prekládky a jej financovaní rozhodne miestne zastupiteľstvo.

Za účelom zistenia názorov obyvateľov zorganizovala mestská časť tri verejné prerokovania. Na tých prevažovali najmä obavy z možnej výstavby, či z uzavretia a spoplatnenia obľúbeného rekreačného strediska. Vicestarosta Petržalky Ján Karman namieta, že budúcnosť výstavby pri Draždiaku nesúvisí s prekládkou vedenia.

„Málokto si uvedomí, že veľká časť dje mimo tejto ochrannej zóny a ten development tam bude prebiehať bez ohľadu na prekládku a na to, či sa to ochranné pásmo zachová alebo nie,“ vysvetlil. Vysoké napätie dnes vedie územiami pozdĺž Šintavskej ulice, ktoré sú aj v územnom pláne rezervované pre rozvoj zelene.

„Hlavným benefitom prekládky je jednoznačne možnosť konečne vytvoriť rekreačnú zónu v okolí Veľkého Draždiaka, kde bude môcť byť plnohodnotné kúpalisko s adekvátnym verejným priestorom a vybavenosťou,“ doplnil Kasala.

Tenisová hala Petržalka Zdroj: FB Petržalka

Plány na výstavbu parkovacieho domu

Pozitívom prekládky je podľa neho tiež uvoľnenie priestoru pre potenciálnu výstavbu parkovacieho domu v zmysle urbanistickej štúcie Centrálnej rozvojovej osi Petržalky.

„Práve tento parkovací dom má význam s cieľom odľahčiť situáciu na Topoľčianskej ulici počas primárne letných mesiacov, keď toto územie zažíva veľký nápor obyvateľov celej Bratislavy, ktorí prichádzajú na autách a bránia parkovaniu lokálnych obyvateľov,“ vysvetlil Kasala.

Veľkým benefitom preklády elektrického vedenia je tiež zvýšenie bezpečnosti a pocitovej bezpečnosti na Veľkom Draždiaku.

Starosta Petržalky Ján Hrčka v rozhovore pre agentúru SITA. Foto: SITA.

Spoplatnenie kúpania neplánujú

Obavy Petržalčanov o spoplatnenie kúpania na Draždiaku sú podľa starostu Jána Hrčku neopodstatnené. „Za našu samosprávu platí, že obmedzenie alebo spoplatnenie vstupu na dotknuté pozemky, cez ktoré prechádza vedenie, by zo strany vlastníkov nebolo správnym krokom vzhľadom na obrovský potenciál Draždiaka pre jeho ďalšie športovo-rekreačné využitie,“ uviedol starosta s tým, že vzhľadom na to, že mestská časť dotknuté pozemky nevlastní, by to ani nebolo možné.

Tomuto názoru sú podľa jeho slov naklonení aj väčšinoví vlastníci pozemkov, ktorými sú Štátne lesy SR, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy a súkromné spoločnosti. „Na spoločných rokovaniach s nimi nezaznel ani raz návrh o spoplatnení vstupu na Draždiak v prípade, že by sa stal oficiálnou rekreačnou zónou, preto máme za to, že obavy verejnosti zo spoplatnenia sú v tomto štádiu bezpredmetné,“ zdôraznil Hrčka.

Elektrické vedenie bráni vzniku kúpaliska už takmer 30 rokov

Prírodné jazero Veľký Draždiak, podobne ako mnohé iné jazerá v okolí Bratislavy, vzniklo zo štrkoviska na mieste, nad ktorým trasa elektrického vedenia viedla už pred jeho vybagrovaním. Voda sa do neho dostala po napustení Gabčíkovskej zdrže zdvihnutím hladiny spodných vôd.

Práve vzdušné vedenie veľmi vysokého napätia, ktorého trasa križuje obytnú zónu mestskej časti, bráni už takmer 30 rokov tomu, aby sa z Draždiaka okrem rybárskeho revíra stalo aj oficiálne prírodné kúpalisko.

V zmysle platného územného plánu hlavného mesta z roku 2007 by mohlo plniť funkciu občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu, napríklad umožniť vznik parkov a lesoparkov, ale aj športových, telovýchovných či rekreačných zariadení.

„Vedenie prechádza centrálnou časťou Petržalky a je prekážkou v plnohodnotnom využívaní územia, pretože pod vedením a v rámci jeho ochranného pásma sa nemôže vykonávať žiadna činnosť bez predošlého súhlasu správcu,“ vysvetlila samospráva s tým, že okrem iného tu nie je možné zriadiť rekreačnú zónu verejného kúpaliska.