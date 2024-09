Investovanie do nehnuteľností má svoje výhody, musíte však poznať pravidlá

Nákup nehnuteľností patrí k obľúbeným formám investovania, ktorý prináša dlhodobý rast kapitálu a pasívny príjem. „Ak nekupujete nehnuteľnosť na bývanie, ale chcete zhodnotiť svoje finančné prostriedky, môžete správnym výberom investície výrazne zhodnotiť svoje prostriedky,“ uvádza portál Finančný kompas.

Výhody investovania do nehnuteľností:

Pri dlhodobom investovaní cena nehnuteľnosti rastie a môžete získať pravidelný príjem z prenájmu.

Ak nehnuteľnosť predáte po viac ako piatich rokoch, nemusíte platiť daň z príjmu.

Ak ste nehnuteľnosť kupovali na hypotéku, nájomca vám ju spláca a nehuteľnosť zostane vám.

Vlastníctvo nehnuteľnosti slúži aj ako ochrana pred infláciou, keďže ceny nehnuteľností priebežne stúpajú.

Nehnuteľnosť môžete kedykoľvek neskôr predať so ziskom, prípadne ju využiť na vlastné bývanie.

Ilustračné foto gettyimages.com

Aktuálne je na slovenskom realitnom trhu najväčší dopyt po novostavbách a zrekonštruovaných bytoch. Záujem je však aj o byty v pôvodnom stave, ktoré si vyžadujú rekonštrukciu. „Kvalitné nehnuteľnosti budú cenovo narastať. Zníženie ceny bude reálne len pri nehnuteľnostiach, ktoré majú väčšie nedostatky,“ dodáva portál.

Dôležitý je výber správneho typu nehnuteľnosti

„Ak zvažujete investíciu do nehnuteľností, je dôležité pochopiť, do ktorých nehnuteľností investovať a ako narábať s bankovými úrokmi,“ upozorňuje portál s tým, že výber správneho typu nehnuteľnosti je kľúčom k úspechu investície.

Finančný kompas odporúča poradiť sa pred kúpou investičnej nehnuteľnosti s investičným poradcom. „Nehnuteľnosti nie sú rýchlo likvidné. Kým akcie môžete predať v priebehu niekoľkých sekúnd, predaj nehnuteľnosti však trvá o niečo dlhšie,“ upozorňuje.

Pri investícii do nehnuteľnosti je často potrebné využiť úver. Dôležitú úlohu pri výpočte návratnosti investície v tomto prípade zohráva bankový úrok. „Preto je dôležité získať tie najlepšie podmienky úveru. Investícia do nehnuteľností je dlhodobé investovanie,“ konštatuje portál.

Komerčné nehnuteľnosti môžu byť rizikové

Investícia do komerčných nehnuteľností, ako kancelárske či obchodné priestory môže znamenať vyššie výnosy, nesie však so sebou aj vyššiu mieru rizika. Finančný kompas odporúča pred investovaním do komerčných nehnuteľností vykonať dôkladnú analýzu trhu a dopytu po komerčných priestoroch v danej lokalite.

Pri kúpe investičnej nehnuteľnosti je dôležité porovnanie viacerých ponúk, zistenie technického stavu nehnuteľnosti, ako aj kvality občianskej vybavenosti v okolí. Kupovanú nehnuteľnosť je dôležité preveriť aj z právneho hľadiska, či nie je zaťažneá vecným bremenom alebo exekúciou.

Alternatívou kúpy investičnej nehnuteľnosti je investovanie do realitných fondov, čo by malo uchrániť vaše financie pred znehodnotením. „Neexistuje ideálna investícia, ktorá by vám poskytla vysoký výnos a nízke riziko. Aj pri realitných fondoch musíte počítať s určitými nevýhodami či obmedzeniami,“ dodáva portál.