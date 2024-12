Garáž v zime stačí temperovať, toto je jej najväčším nepriateľom.

Suché a dobre vetrané prostredie. To je cieľ, o ktorý by sa podľa odborníkov mali snažiť majitelia garáží v zime. Ku kondenzácii vody na paru dochádza pri veľkých rozdieloch medzi vonkajšou a vnútornou teplotou a aby neboli tieto rozdiely príliš veľké, je ideálne v garáži iba temperovať a zbytočne neplytvať drahými energiami. Voda sa môže do garáže dostať spolu s autom, a to najmä v prípade sneženia alebo výdatného dažďa. To zvýši vzdušnú vlhkosť, ktorá môže vyvolať vznik korózie alebo podporiť vznik plesní.

„Vlhkosť treba odvádzať pomocou vetracích otvorov, riešením môže byť aj ventilátor a žľab na odtok prebytočnej vody,“ poradil technik Rastislav Matuška zo spoločnosti Gardeon. Dôležitou je však aj dobre urobená hydroizolácia garáže. Odborníci odporúčajú na podlahu použiť cementovú, vláknami vystuženú hydroizolačnú maltu, modifikovanú špeciálnymi polymérmi odolnými proti alkáliám, teda zásaditým, vo vode rozpustným soliam. Takáto malta dobre zvládne náročné podmienky, ktoré sú na podlahu v garáži kladené.

Čo robiť, ak je garáž zároveň dielňou

Ak sa garáž využíva aj ako dielňa, je potrebné ju vhodným spôsobom vykurovať. Pokiaľ je súčasťou stavby domu, stačí zaviesť kúrenie aj do garáže. Samostatne stojaca garáž však potrebuje vlastný zdroj tepla. Jeho výkon aj spotreba sa dá ovplyvniť už pri stavbe alebo rekonštrukcii garáže. Prvou podmienkou je tepelná izolácia. Výhodné riešenie v tomto smere ponúkajú kompletne zateplené plechové garáže s vonkajšou omietkou. Izolované montované garáže majú sendvičové steny s vnútorným tepelnoizolačným jadrom.

Potom sa dá na temperovanie garáže využiť aj podlahové kúrenie. Elektrické odporové vodiče alebo rohože zabudované vo vrchnej vrstve podlahy ju zohrejú, vysušia a mierne vyhrejú aj okolitý priestor. „Aby ste však nevykurovali aj zem pod garážou, podklad je potrebné tepelne zaizolovať. Ideálne je preto počítať s týmto systémom kúrenia už pri výstavbe garáže,“ dodáva Matuška.

Riešením môže byť aj elektrický radiátor

Obdobnú službu urobí v garáži aj elektrický radiátor. Treba si vybrať taký, ktorý vykuruje aj na menej stupňov Celzia. Cieľom ohrevu v garáži totiž nie je udržiavať príjemnú prevádzkovú teplotu, ale teplotu, ktorá je o málo vyššia ako vonkajšia. Príležitostné vykúrenie sa dá zabezpečiť klimatizačnou jednotkou. Vhodným riešením pri nižšej cene plynu môžu byť plynové ohrievače, ktoré energiu čerpajú z propán-butánových fliaš.