Bratislava je podľa Benetina jedno z najlepších miest na život v Európe, problém s dostupnosťou bývania sa musí riešiť

Bratislava je podľa architekta Juraja Benetina jedno z najlepších miest na život v Európe. Uviedol to v rozhovore Štúdia SITA. Benetin je spoluautorom knihy Rozumne rastúce mesto. Kniha je venovaná práve Bratislave, ktorá samotnému architektovi pomohla hlbšie sa zamyslieť nad mestom, v ktorom žije. Bratislava je podľa Benetina skvelé mesto.
Mesto v pohybe s množstvom zelene
„Je to mesto v pohybe, má obrovskú dynamiku a obrovský potenciál, čo je podľa mňa veľmi dobré pre mesto. Nie je to taká zatuchnutá špajza nejakých výkladných architektúr a riešení. Je to mesto, ktoré sa hýbe,“ uviedol architekt. Ako ďalej podotkol, je to mesto, ktoré má veľmi nízku hustotu a veľmi veľa zelene, čo si podľa jeho slov ľudia žijúci v Bratislave možno ani neuvedomujú.
„Mnohí Bratislavčania žijú v tých lužných lesoch okolo Dunaja alebo chodia do mestských lesov. Toto nemá každé mesto. To je naozaj výnimočná hodnota,“ myslí si architekt. Výnimočnou hodnotou je podľa neho aj Dunaj ako taký.
Jedna z vecí, ktorú však bratislavskej architektúre zazlieva, je ulica Einsteinova. „D1 v centre mesta oddelila od Dunaja tretie najväčšie mesto na Slovensku – Petržalku,“ podotkol Benetin s tým, že diaľnica tak obyvateľov Petržalky oddelila od veštkého toho pekného, čo mohla mať k dispozícii, ako napríklad lužné lesy, Sad Janka Kráľa, Pečniansky les, nábrežie a kontakt s mestom. Petržalka tak bola týmto odrezaná. Podľa architekta ide o nezmysel, ktorý sa len ťažko nájde vo svetovom urbanizme.
Napriek tomu je však podľa neho Bratislava jedným z najlepších miest na život. „Máme množstvo dobrých štvrtí, ktoré sa môžu stať takými lokálnymi centrami, v ktorých sa bude dať fungovať lepšie,“ povedal architekt. V knihe Rozumne rastúce mesto riešia, ako by sa Bratislava mohla stať lepším mestom, a ako by už nebola viac takzvaným monocentrickým mestom.
Venovať sa je teda podľa neho potrebné tomu, aby Bratislava už nebola mestom v ktorom všetci budú chodiť do centra, ale aby každý tam, kde žije, našiel všetko potrebné. Ide tak o myšlienku 15 minútového mesta, keď bude mať každý obyvateľ všetko potrebné k životu len na skok od domova.
Podľa architekta sa však problémom stáva dostupnosť bývania. Ako podotkol, ide o celoeurópsky problém. Benetin však verí, že je to riešiteľný problém, a že sa s tým bude niečo dať spraviť aj v Bratislave. Verí teda, že aj Generácia Z a mladí ľudia si budú môcť dovoliť nehnuteľnosť. „Nedostupnosť bývania je určite obrovský problém, ku ktorému sa musíme nejakým spôsobom postaviť, nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe a vo svete,“ dodal Benetin.