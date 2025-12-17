Daj si pozor, čomu uveríš, vyzýva Korben Dallas vo svojej novej piesni. Klip výnimočne režíroval Peter Bebjak - ROZHOVOR

Skupina Korben Dallas chystá nový album, prvá ochutnávka je už vonku a nesie varovný názov Daj si pozor, čomu uveríš. Nová pieseň je sprevádzaná aj hudobným klipom, ktorý režíroval Peter Bebjak.
Frontman kapely Korben Dallas a známy architekt Juraj Benetin v rozhovore Štúdia SITA priblížil, že nová skladba je presne o tom, o čom je samotný názov. Nejde však podľa jeho slov o ukazovanie prstom na niekoho či o moralizovanie.
„Je to do určitej miery aj o nás. Aj my sme koľkokrát v živote uverili niečomu, čo nám potom škodilo,“ dodal Benetin s tým, že pieseň je skôr apelom na to, že treba mať neustále otvorenú a kritickú myseľ, a možno, keď je to potrebné, pristúpiť aj k zmene.
Nová pieseň je tak podľa Benetina výpoveďou súčasnej doby a toho, čo aktuálne žijeme. V podobnom duchu sa bude niesť aj celý album, s ktorým kapela príde už koncom januára budúceho roka. „V skladbách v novom albume riešime rôzne témy. Všetky piesne sa dajú nejakým spôsobom preniesť do spoločnosti, čo pre nás súčasne predstavuje aj novú polohu,“ doplnil s tým, že fanúšikovia sú totiž zvyknutí na texty skôr o osobných témach.
Na klipe k novej piesni pracovalo viac ako 70 ľudí
Klip k piesni Daj si pozor, čomu uveríš výnimočne režíroval filmový režisér Peter Bebjak. Ten hudobné klipy nezvykne režírovať. Aj pre samotnú kapelu bolo prekvapením, že sa Bebjak ujal tejto réžie.
„Zavolali sme ho na kávu, spýtali sme sa, či to spraví a veľmi nás prekvapil. My sme mali aj šťastie, že medzi Duchoňom a medzi ďalším veľkým projektom, ktorému sa venuje, mal priestor. Povedal, že sa mu skladba, obsah aj text páči, a že si vie predstaviť, ako by sa k tomu postavil,“ povedal Benetin.
Bebjak pritom prišiel s viacerými návrhmi, z ktorých si členovia Korben Dallas vybrali jeden. „Bebjak tento nápad rozvinul do niečoho, čo sa stalo jedným z najlepších klipov, ktoré sme kedy mali,“ doplnil frontman kapely.
Klip sa točil v Novej tržnici na Trnavskom mýte. Podľa Benetina ide jednak o významné architektonické dielo a súčasne je to priestor, kde sa stretáva pestrá škála ľudí. „Keď sme tam prišli, bolo tam najmenej 70 ľudí, vrátane tých veľmi zaujímavých ľudí z komparzu, ktorí vystupujú v klipe. Príbeh pesničky sa rozpráva cez rôzne osobnosti s veľmi pestrou vekovou a spoločenskou škálou,“ doplnil Benetin.
S novým členom kapely, nový pohľad na tvorbu
Ľudia, ktorí poznajú piesne skupiny Korben Dallas veľmi rýchlo zistia, že nová pieseň sa líši od tých predchádzajúcich. Skupina spolu s piesňou totiž privítala aj nového hudobníka – Tomáša Slobodu.
„Súčasne ide o nesmierne surovú a autentickú pieseň. Je nahraná analógovo. To, čo počujete, hráme naživo spoločne v štúdiu. Je tam veľa ruchových mikrofónov, počujete, ako sa rozprávame, ako to žije,“ priblížil spevák s tým, že cielene takto nahrali celý album. Hudobníci sa tak rozhodli aj preto, aby nevznikali pochyby, či si nepomáhali umelou inteligenciou. „Daj si pozor, čomu uveríš. Ale môžeš teda veriť tomu, že kapela Korben Dallas hrá naživo,“ povedal Benetin.
S novým albumom súčasne prichádza aj turné. „Celý album vyjde už na konci januára. Potom sa chystáme ho predstaviť ľuďom. Pôjdeme na také väčšie turné do všetkých krajských miest, pôjdeme aj do Českej republiky,“ informoval frontman kapely.
V rozhovore s Jurajom Benetinom sa ďalej dozviete:
- ako prebiehal výber ľudí, ktorí účinkujú v novom klipe
- s akými hosťujúcimi hudobníkmi pracovala kapela na novom albume
- ako vyzerala spolupráca s Anetou Langerovou
- či kapela chystá pre fanúšikov vianočné prekvapenie
- ako sa kapela zmenila od prvého albumu v porovnaní s tým posledným
- ako sa dá skĺbiť život profesionálneho hudobníka a architekta
- či je z pohľadu architekta Bratislava pekné a kvalitné mesto
- ako sú na tom v súčasnosti projekty Vydrica a Slnečnice
- ako by sa Bratislava mohla stať jedným z najlepších európskych miest pre život
- čo architektovi najviac prekáža na Bratislave
- ako architekt vníma bratislavské stavby, ktoré sú označované ako „architektonicky bizár“