Úrad pre územné plánovanie a výstavbu plánuje vrátiť do rozpočtu približne 18 miliónov eur

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky vlani do štátneho rozpočtu vrátil 18 miliónov eur. Podľa jeho predsedu Milana Valašíka išlo o sumu naplánovanú na veci, ktoré nie sú úplne nevyhnutné pre chod úradu. Avizoval, že v tomto roku vrátia približne rovnakú sumu. Počas toho súčasného pritom úrad čelil trestným oznámeniam, konsolidácii a novej stavebnej legislatíve.
Nový zákon priniesol rozsiahlu agendu
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR vznikol 1. júna 2022 a od 1. januára 2023 vykonáva činnosti v oblasti územného plánovania, výstavby a vyvlastnenia. Jeho predseda informoval, že v rámci plánovanej konsolidácie neprepúšťali a nebudú tak robiť ani v budúcom roku.
„Sme novým úradom, ktorý implementuje nový stavebný zákon. Pribudla nám agenda. Okrem iného pod naše regionálne úrady a úrad prešiel štátny stavebný dohľad,“ vysvetlil. Na úrad prijali približne 170 ľudí a stále podľa neho potrebujú prijímať ďalších vzhľadom na extrémne rozsiahlu agendu.
Stavebný zákon zaviedol do praxe vyhradené stavby, systém plní svoj význam pre bezpečnosť
Práve z dielne úradu pochádza strategický dokument Architektonická politika Slovenska, ktorý v tomto roku schválila Vláda SR. Budúci rok na rokovanie vlády predkladá úrad aj Digitálny obraz krajiny. Valašík pripomenul, že architektonickú politiku mali predtým okrem Slovenska a Bulharska všetky krajiny Európskej únie. V prípade pripravovaného dokumentu ide podľa neho o zdigitalizovanie celého územia Slovenskej republiky.
Portál výstavby využívajú tisíce ľudí
„Keď si chcete kúpiť pozemok, vložíte ho do systému a namiesto klasickej územnoplánovacej informácie vám systém vygeneruje, aký objekt na mieste môžete postaviť. Dostanete informáciu o maximálnej výške, kubatúre, metroch štvorcových alebo iných limitoch. Už v prvom procese budete vedieť, či pozemok má alebo nemá hodnotu,“ ozrejmil.
K 1. aprílu tohto roka úrad spustil aj Portál výstavby, vďaka ktorému elektronizuje a postupne bude digitalizovať stavebné procesy. Ten podľa jeho predsedu využívajú tisíce ľudí, pričom v súčasnosti evidujú podania v desiatkach tisícoch. Čo sa týka novej stavebnej legislatívy, úrad vyškolil do dnešného dňa takmer 7-tisíc ľudí, ide o odbornú verejnosť, pracovníkov stavebných úradov či všetkých kompetentných.
Hrčka upozornil, že byty na Panónskej sa predávajú aj napriek nesúhlasu samosprávy a prokuratúry
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR zároveň naďalej rieši zmluvu k výskumu Digitálne dvojičky s Technickou univerzitou v Košiciach (TUKE), ktorú podpísalo bývalé vedenie úradu. Úrad vládneho auditu mu za ňu udelil pokutu. Valášik ešte pred rokom upozorňoval, že zmluva bola uzavretá netransparentne, nevýhodne a za extrémne vysokú sumu, takmer 9 miliónov eur. Súvisia s tým aj trestné oznámenia nielen zo strany úradu, ale aj Najvyššieho kontrolného úradu.
„Tak ako som ja zdedil zmluvu s TUKE, tak ju zdedil aj súčasný rektor Peter Mészáros. Máme za sebou už niekoľko rokovaní a ďalšie nás ešte čakajú. Obaja sa snažíme situáciu korektným spôsobom vyriešiť,“ poznamenal. Dodal, že na oboch stranách na tom v súčasnosti pracujú celé tímy právnikov.