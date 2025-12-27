Nájomné bývanie v Ružinove sa má zlepšiť, rekonštrukcie a nová výstavba sú naplánované už na rok 2026

Bratislavský Ružinov získal úver vo výške milión eur na rekonštrukciu nájomných bytov. Ako informovali poslanci z Team Bratislava pre Ružinov, v rozpočte na rok 2026 sú navyše vyčlenené vlastné zdroje na ďalšie rekonštrukcie, pričom prebieha vypracovanie projektových dokumentácií a verejné obstarávanie na dodávateľa.
Ak sa podarí v roku 2026 zrekonštruovať aspoň 10 bytov, Ružinov bude môcť vyhovieť približne pätine žiadateľov o nájomné byty.
Mestská bytová politika a nové pravidlá
„Keď sme v Bratislave schvaľovali Koncepciu mestskej bytovej politiky 2020–2030, cieľ bol jasný: dať obyvateľom šancu na cenovo dostupné a dôstojné bývanie,“ konštatujú poslanci s tým, že aj dnes platí, že mestských nájomných bytov je v Bratislave veľmi málo — iba približne jedno percento všetkých bytov, čo je najmenej spomedzi hlavných miest V4. Aj Ružinov už funguje podľa nových pravidiel správy a prideľovania nájomných bytov na základe všeobecne záväzného nariadenia o nájme bytov.
Mestská časť má vo výlučnom vlastníctve 73 bytov, ďalších 152 bytov má zverených do správy hlavným mestom, pričom až 41 bytov v správe mestskej časti si vyžaduje kompletnú rekonštrukciu.
Nové zmluvy a plánovaná výstavba
„Novovzniknutá bytová komisia, ktorá revidovala počas tohto roka všetky žiadosti o pridelenie nájomného bytu podľa novej metodiky konštatovala, že k 31. decembru 2025 je v poradovníku 56 žiadateľov, ktorí spĺňajú kritériá na pridelenie nájomného bytu,“ priblížili poslanci.
Mestská časť zároveň ukončila administráciu nových podmienok a zmlúv pre 179 nájomcov obecných bytov. „Nesmieme tiež zabudnúť ani na v poradí už druhý veľký mestský projekt nájomných bytov,“ dodali poslanci. Hlavné mesto je aktuálne v procese príprav výstavby nového nájomného bývania na Terchovskej ulici v Ružinove. Projekt má už vydané stavebné povolenie, pripravujú žiadosť o podporu zo Štátneho fondu rozvoja bývania a začiatok výstavby predpokladajú na jar 2026.