Trnava sa rozrastie o novú štvrť Medziháj, mesto vyhlásilo verejné obstarávanie na projektanta - FOTO

Mesto Trnava a Mestské stavby Trnava vyhlásili verejné obstarávanie na vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie pre technickú, dopravnú a zelenomodrú infraštruktúru a verejné priestory pre novú obytnú štvrť Medziháj, ktorá je plánovaná na západnom okraji Trnavy.
Obytná zóna bude novou mestskou časťou
Súčasťou zákazky je aj zabezpečenie kompletnej inžinierskej činnosti, vrátane všetkých povoľovacích procesov potrebných pre získanie právoplatných rozhodnutí, ktoré sú nevyhnutné pre výstavbu. Predpokladaná hodnota zákazky je vyčíslená na 1,2 milióna eur. Rozhodujúcim kritériom pri výbere projektanta bude popri cene aj kvalita. Tá bude posudzovaná podľa predchádzajúcich realizácií uchádzačov.
Obytná zóna Medziháj v tesnom susedstve s obcou Ružindol bude novou mestskou štvrťou Trnavy. Jej súčasťou budú rodinné domy, nízkopodlažné bytové domy a komplexná občianska vybavenosť. V novej štvrti je navrhnutých maximálne 378 rodinných domov a 234 bytových jednotiek v malopodlažných bytových domoch.
Domov tu má nájsť 1500 obyvateľov
Bytové domy spolu s občianskou vybavenosťou budú lokalizované v juhovýchodnej časti obytnej zóny. Okrem toho sa tu budú nachádzať viaceré objekty občianskej vybavenosti, ako materská škola, základná škola, sociálna vybavenosť, komerčné priestory či zberný dvor. Podľa zverejnenej dokumentácie by tu svoj nový domov malo nájsť približne 1500 obyvateľov.
Mesto Trnava pracuje na príprave novej štvrte Medziháj už niekoľko rokov. Primátor Trnavy Peter Bročka v minulosti uviedol, že na príklade tohto obytného súboru chce dokázať, že samospráva môže byť najlepší developer. Trnava vlastní v lokalite Medziháj desiatky hektárov pozemkov, Mestské zastupiteľstvo v Trnave v decembri schválilo predaj pozemkov pre novú obytnú štvrť mestskej spoločnosti Mestské stavby Trnava., ktorá bude zabezpečovať všetky práce súvisiace s týmto investičným zámerom.