Prvé obytné veže v Slnečniciach dosiahli plnú výšku, prinesú viac ako 300 bytov - FOTO, VIDEO

Najväčšia rezidenčná štvrť na Slovensku – Slnečnice v bratislavskej Petržalke – dosiahla ďalší dôležitý miľnik. Developer Cresco Real Estate dokončil hrubú stavbu dvoch veží s pracovným názvom M1 a zároveň spustil predaj bytov v troch susediacich vnútroblokových projektoch M3.
Dve výškové stavby obytnej štvrte na juhu Petržalky dosahujú 14 a 19 poschodí a ich úplne stavebné dokončenie plánujú v priebehu roka 2026. Do rozvíjajúceho sa územia prinesú celkom 319 bytov, od menších 1,5-izbových jednotiek, až po veľké 4-izbové byty.
„Slnečnice dlhé roky tvorili najmä nižšie polyfunkčné domy. Doplniť ich o výškové budovy vzišlo zo strategického rozhodnutia ponúknuť kupujúcim bývanie nad parkom, ktoré je v Bratislave ojedinelým riešením, no zároveň, priniesť do štvrte architektonickú diverzitu,“ vysvetlil výkonný riaditeľ Cresco Real Estate Ján Krnáč.
Výhľady na centrum, Karpaty aj Rakúsko
Projekt Nad mestom pochádza z dielne štúdia Compass Architekti, ktoré je zároveň autorom urbanistickej štúdie Slnečníc. Prvé rezidenčné veže štvrte sú navrhnuté tak, aby poskytovali zaujímavé výhľady – na centrum Bratislavy, na Malé Karpaty, ale aj na blízke Rakúsko.
Výškové budovy v budúcnosti doplnia vnútrobloky s nižšou zástavbou doplnené o detské ihriská a komunitné záhrady. „Architektonickým konceptom projektu Slnečnice Nad mestom je práca s bodovými výškovými objektami na južnej hrane parku Josepha Poppera,“ priblížil hlavný architekt Compass Architekti Juraj Benetin.
Kombinácia nižšej a vyššej zástavby
„Ak by sme tu použili hustejšiu kontinuálnu zástavbu, park by mal menej priameho slnka, najmä v období mimo leta, kedy je slnko nižšie. Takto si v centrálnom parku nájdete slnko aj v novembri alebo februári. Zároveň sa nám páčila kombinácia nižšej a vyššej zástavby,” doplnil architekt.
Žiadosť o kolaudáciu bytových jednotiek v projekte M1 plánuje developer podať v závere budúceho roka. V závislosti od rýchlosti kolaudačného procesu by sa budúci rezidenti mohli začať sťahovať do svojich bytov v druhej polovici roka 2027.
Okrem dvoch výškových budov spúšťajú predaj bytov v troch osempodlažných bytových domoch s názvom Slnečnice Nad mestom – vnútrobloky, s pracovným označením M3. Tie budú obsahovať 248 bytov s dispozíciami od jednoizbových až po štvorizbové byty. Ich súčasťou budú vnútroblokové zelené plochy.
Zelený park, obchody aj materská škola
Priľahlý park Josepha Poppera sa bude rozprestierať na ploche 16 266 metrov štvorcových. Okrem zelených plôch dopĺňa štvrť celkovo o 18 451 štvorcových metrov komerčnej podlahovej plochy, kde bude svoje prevádzky ponúkať napríklad obchod s bicyklami, zubná klinika či detské centrum. Občiansku vybavenosť dopĺňa aj štátna materská škola, ktorá je v plnom vlastníctve mestskej časti Petržalka.