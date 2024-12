Inobat dosiahol kľúčový míľnik, uzavrel najväčšiu investíciu v histórii slovenskej technologickej spoločnosti

Spoločnosť InoBat uzavrela investičné kolo Series C, v rámci ktorého získala 100 miliónov eur. Ako ďalej agentúru SITA informovala InoBat, ide o najväčšiu jednorazovú investíciu do technologickej spoločnosti na Slovensku, ktorá zásadne podporí vývoj batériových technológií a vznik cirkulárneho batériového ekosystému v strednej Európe – Danube Valley. Pre spoločnosť InoBat, ktorá sa špecializuje na výskum, vývoj, dizajn, výrobu, recykláciu a konečnú likvidáciu inovatívnych elektrických batérií je uzatvorenie Series C kľúčovým míľnikom.

„Rok 2024 bol pre nás rokom pokroku, inovácií a strategických partnerstiev. Táto investícia nám umožní ešte výraznejšie podporiť technologický rozvoj a expanziu,“ cituje tlačová správa Mariána Bočeka, generálneho riaditeľa InoBat.

Kľúčový investor

Investície Serie C pochádzajú od strategických investorov Amara Raja a Rio Tinto, doplnené významnými príspevkami od Slovenského investičného holdingu (SIH), Lilium, Bromo Capital, IPM Group a Cielo Capital. Gotion, čínsky výrobca batériových článkov podporovaný skupinou Volkswagen, potvrdil svoje partnerstvo s InoBat tým, že sa stal kľúčovým investorom v tomto kole.

Spoločnosť InoBat dosiahla v roku 2024 dva dôležité míľniky. Prvým je plná prevádzka zariadenia Volta 1 vo Voderadoch, unikátneho výskumného a výrobného centra pre batériové články s vysokým obsahom kremíka. Tím 150 odborníkov z 19 krajín vyvinul jedinečné batériové články, ktoré sú svojím zložením a výkonom jediné v Európe.

Pokrok v projekte

Druhým významným krokom je pokrok v projekte gigafabriky GIB Energy v Šuranoch. Závod je dôležitý pre uspokojenie rastúceho dopytu Európy po bezpečných a ekologicky udržateľných batériách.

V roku 2025 plánuje InoBat zvýšiť výrobu vysokovýkonných batériových článkov navrhnutých v Európe a spustiť obchodnú divíziu pre energetické úložiská v spolupráci s Gotion. Spoločnosť tiež pripravuje investičné kolo Series D, ktoré podporí expanziu na Slovensku, v Srbsku a umožní vstup na nové trhy.