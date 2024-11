Takto sa budú v Šuranoch vyrábať batérie do elektromobilov (video)

Slovenská delegácia zložená z odborníkov, predstaviteľov samosprávy a miestnych obyvateľov tento týždeň navštívila priemyselný park Gotion High-tech na výrobu batérií v čínskom meste Hefei, približne 400km od Šanghaja. Účelom návštevy bolo nahliadnuť do histórie spoločnosti, ale aj samotného procesu výroby batériových článkov do elektromobilov.

Kópia čínskej fabriky má vyrásť v Šuranoch a tento projekt sa stretol s odporom časti miestnej komunity. Medzi najväčšie obavy obyvateľov patrí podozrenie zo znečistenia životného prostredia a podzemných vôd, ale aj obavy z prílevu migrantov či kolapsu infraštruktúry.

Mnohí účastníci exkurzie po návšteve čínskeho závodu prehodnotili svoj pohľad, aj keď určité obavy stále pretrvávajú. Primátor mesta Šurany Marcel Filaga vníma projekt baterkárne ako veľkú príležitosť pre rozvoj mesta. „Má to pozitívny ohlas u ľudí, samozrejme sú tam aj nejaké obavy nejakého percenta obyvateľov,“ uviedol pre agentúru SITA.

Čo sa týka negatívnych reakcií, mesto Šurany obdržalo petíciu od obyvateľov, ktorí s výstavbou nesúhlasia. „Pod túto petíciu sa podpísalo asi jedno percento obyvateľov. Napriek tomu vnímame ich obavy, je to bežná vec pri takýchto veľkých projektoch a sme tu preto, aby sme zistili, či sa pri výstavbe a výrobe dodržia všetky zákonné postupy,“ vysvetlil Filaga.

Moderné batérie sa nabijú za niekoľko minút

Spoločnosť Gotion vznikla v roku 2006. Dnes má okrem Číny výrobné závody aj v USA, Nemecku a Maroku. Okrem toho vlastní lítiové bane v Argentíne, keďže lítium je základným prvkom na výrobu moderných batérií. Podľa predstaviteľov spoločnosti postačia ich zásoby lítia na niekoľko desiatok rokov. Navyše, pre deklarovanej recyklácii starých batériových článkov na úrovni 92-95 percent, ide podľa nich o takmer nevyčerpateľný zdroj.

Výroba batérií v Gotion prešla počas svojej existencie niekoľkými fázami a vylepšeniami. Batérie sa postupne vyvíjali a transformovali na menšie, výkonnejšie a ekonomickejšie formy. Moderným batériám do elektromobilov stačí na nabitie približne 15-30 minút, pri najnovšej generácii Unified Cell je to dokonca iba 10 minút.

Elektromobily budú dostupnejšie a lacnejšie

Fabrika v Šuranoch bude využívať najmodernejšie technológie. Viceprezident Gotion a predseda predstavenstva GIB Energy X Steven Cai uviedol, že vývoj nie je len o výkone ale aj o cene a verí, že spolu s vývojom sa stanú nové elektromobily lacnejšími a dostupnejšími.

V baterkárni Šurany bude pracovať približne 240 zamestnancov na tri zmeny. Zástupcovia spoločnosti deklarujú, že budú v prvom rade zamestnávať miestnych, pričom časť technologických inžinierov budú tvoriť odborníci z Maďarska a Číny. Ich podiel sa po zaškolení slovenských kolegov bude postupne zmenšovať.

Okrem zamestnávania ľudí z regiónu deklarujú tiež rozvoj miestnej komunity a edukačný proces napríklad na stredných školách a technických univerzitách.

Zástupcovia spoločnosti zodpovedali tiež otázky súvisiace s prípadným znečistením životného prostredia a recykláciou. Batéria do automobilov je na konci svojej životnosti, keď jej kapacita klesne na 80 percent. Vtedy sa môže použiť na iný účel, prípadne zrecyklovať, a to vrátane plastov a metalických komponentov.

V Šuranoch v prvej fáze neplánujú vybudovať recyklačné zariadenie, avšak plánujú spolupracovať so spoločnosťami, ktoré budú recykláciu zabezpečovať. Okrem batérií do elektromobilov sa tu majú vyrábať aj zariadenia pre využívanie zelenej energie a na použitie v domácnostiach.

Projekt baterkárne v Šuranoch má za sebou aktuálne malú EIA a prebieha výkup pozemkov pod priemyselným parkom. Do konca roka bude nasledovať veľká EIA a zmena územného plánu. Začiatok výstavby je naplánovaný v máji 2025 a začiatok pilotnej výroby v druhom kvartáli 2026. Reálna výroba by mala začať od roku 2027.

Denne vyrobia 80-tisíc batériových článkov

Výrobný závod v Gotion v Číne má dnes 370 zamestnancov a vyrába elektrické články najmä pre elektromobily koncernu Volkswagen. Celý proces výroby prebieha v uzatvorenom systéme a je plne automatizovaný, takže podľa výkonného riaditeľa GIB Energy X Pavla Krokoša je riziko ohrozenia zdravia minimálne.

Z fabriky nevedú žiadne komíny, vo vnútri ani vonku nie sú viditeľné škodlivé výpary či zápach. Prostredie vo vnútri závodu je neustále monitorované, kontroluje sa teplota, vlhkosť a kvalita vzduchu. Pracuje sa tu na dve zmeny a denne vyrobia približne 80-tisíc batériových článkov. Úspešnosť výroby dosahuje 92 až 98 percent.

Operátori výroby sú pri svojej práci oblečení v špeciálnych overaloch, ktoré však slúžia na ochranu komponentov, z ktorých sa batériové články vyrábajú, pred čiastočkami prachu a vlhkosťou. Keďže ide o plne automatizovaný proces, ich práca spočíva najmä v kontrole parametrov počas výroby.

Výrobný proces má dĺžku 450 metrov

Proces výroby batériových článkov začína miešaním zmesi lítia a ďalej nanášaním a lisovaním zmesi do ultratenkých plátov rozdelených na anódu a katódu. Celý proces má dĺžku približne 450 metrov. Pláty sa následne laserom a špeciálnym nožom orezávajú na menšie časti a ukladajú striedavo na seba do 64 vrstiev.

Hotový batériový článok sa následne uzatvorí do konzervy, kde sa do neho vstrekne elektrolit a nasadia sa konektory. Každý článok je označený štítkom, ktorý predstavuje jeho kompletnú dokumentáciu. Hotové články sa pečú v špeciálnych peciach, ktoré pohlcujú vlhkosť. Následne sa testujú a skladajú do kompletných batérií.

Predstavitelia spoločnosti ubezpečujú, že v Číne sú limity pre únik látok do ovzdušia približne 25-krát vyššie ako u nás. Napriek tomu sa v bezprostrednej blízkosti fabriky nachádza zeleň a približne 200 metrov od nej aj rezidenčná zóna, kde žijú miestni obyvatelia, zamestnanci fabriky.

Čína je vo vývoji elektromobilov na svetovej špičke a predajné ceny elektrických áut sú tu približne rovnaké ako pri autách so spaľovacím motorom. Krajina má tiež kvalitnú infraštruktúru na dobíjanie elektromobilov, pričom cena elektrickej energie je tu v nočných hodinách prakticky zadarmo.

Spoločnosť GIB EnergyX Slovakia vznikla 22.11.2023 spojením lokálneho partnera InoBat a technologického partnera Gotion.