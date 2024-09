Dhollandia plánuje expanziu v Predmieri, investícia za milióny eur prinesie nové pracovné miesta

Spoločnosť Dhollandia Central Europe avizuje ďalšie rozšírenie svojej investície v obci Predmier pri Bytči. Do expanzie existujúcej výroby oceľových zdvíhacích plošín pre zadné čelá ložných plôch nákladných automobilov chce investovať približne 8 mil. eur bez DPH. Ide už o piatu etapu rozvoja strojárskej firmy v tejto lokalite, aktuálnu zdôvodňuje zvýšenými požiadavkami trhu o tento typ výrobkov.

Dhollandia je európskou jednotkou vo výrobe hydraulických plošín, s produkciou viac ako 750-tisíc kusov ročne. Výrobné závody má v šiestich krajinách.

Slovenská pobočka by aktuálnym rozšírením mohla poskytnúť prácu ďalším vyše 60 ľuďom. Výstavba halových objektov by podľa zámeru predloženého na posúdenie vplyvov na životné prostredie mala trvať 20 mesiacov, s ich prevádzkou by chcela spoločnosť začať v roku 2027.