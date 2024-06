Baterkáreň v Šuranoch je definitívne potvrdená, ide o druhú najväčšiu zahraničnú investíciu v histórii Slovenska (video)

aktualizované 20. júna, 12:28

Výstavba závodu na výrobu batérií pre elektromobily v Šuranoch je definitívne potvrdená. Na štvrtkovej tlačovej besede o tom informovala ministerka hospodárstva Denisa Saková spolu so zástupcami investorov. Tí zároveň podpísali aj investičnú zmluvu.

Konzorcium čínskej skupiny Gotion a slovenskej firmy InoBat chce na Slovensku preinvestovať viac ako 1,23 mld. eur a vytvoriť 1 311 nových pracovných miest. Štát pritom projekt podporí aj formou investičnej pomoci. Tá bude vo výške 214 mil. eur, z toho vo forme dotácie na dlhodobý hmotný a nehmotný majetok vo výške 150 mil. eur a vo forme úľavy na dani z príjmov na úrovni 64 mil. eur.

Gigafabrika na výrobu batérií

„Na Slovensko prinášame druhá najväčšiu zahraničnú investíciu v histórii,“ zdôraznila Saková. V Šuranoch vznikne veľká gigafabrika na výrobu batérií pre elektromobily a zároveň s ňou aj výskumno-vývojové centrum.

To by malo vytvoriť minimálne 50 nových pracovných miest pre slovenských vedcov. Prvá testovacia vzorka by mala z výrobných liniek zísť v septembri 2025, produkčná výroba by sa mala naštartovať začiatkom roka 2027 a na plnú výrobnú kapacitu by mal závod nabehnúť v júni 2027.

Celý priemyselný park v Šuranoch má rozlohu približne 375 hektárov, baterkáreň zaberie z tejto plochy asi 100 hektárov, zvyšok by chcelo Ministerstvo hospodárstva SR obsadiť subdodávateľmi.

Enormný vplyv

Ročná produkčná kapacita fabriky dosiahne v prvej fáze 20 gigawatthodín. Na ňu už pritom investori majú zazmluvnených aj odberateľov. Gotion a Inobat vytvorili aj spoločný podnik, GIB. Ako uviedol jeho výkonný riaditeľ Pavol Krokoš, vplyv závodu bude enormný.

„Ovplyvní európske trhy, urýchli inovácie a stanoví nové štandardy pre udržateľnosť. S kapacitou na produkciu tisícok batérií ročne prispejeme k zníženiu globálnych emisií a podpore prechodu na obnoviteľné zdroje energie. Máme reálnu možnosť stať sa svetovým lídrom v produkcii batérií na obyvateľa,“ skonštatoval.

Sedemmesačné snaženie vlády

Dnešný deň je podľa ministerky Sakovej vyvrcholením sedemmesačného snaženia vlády. Memorandum o porozumení medzi Slovenskou republikou a investormi bolo podpísané ešte v novembri minulého roka.

„Pre Slovenske je veľmi dôležité, že pokračuje v adaptácii na elektromobilitu, čo je trend v celej Európskej únii,“uviedla ministerka hospodárstva.

Ako doplnil CEO spoločnosti InoBat Marián Boček, uvedená investícia je pre Slovensko mimoriadna. „Veríme, že tento projekt naštartuje transformáciu slovenského priemyslu, aby sme sa mohli prelúskať z „montovne na mozgovňu,“ vyhlásil.

Míľnik v globalizačnej stratégii

V Šuranoch by podľa investorov mala vzniknúť najmodernejšia fabrika na výrobu batérií pre elektromobily, ktorá bude spĺňať najprísnejšie environmentálne a technologické štandardy.

Predseda predstavenstva Gotion High-tech Li Zhen uviedol, že schválenie investičnej dohody je aj míľnikom v globalizačnej stratégii Gotionu.

„V duchu princípu „Na Slovensku, pre Slovensko“ a s výraznou podporou slovenskej vlády sa snažíme rozvíjať projekt najpokročilejšej batériovej továrne v regióne EMEA s nulovou uhlíkovou stopou, pomáhať Šuranom stať sa kľúčovým centrom pre batérie a nové energetické odvetvia v Európe a prispieť tak aj silou Gotionu ku globálnej energetickej transformácii,“ povedal.