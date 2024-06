Nemecký Winkelmann by spolu so subdodávateľmi mohol v Rimavskej Sobote vytvoriť tisíce pracovných miest, uviedla Saková

aktualizované 19. júna, 15:34

Nemecká spoločnosť Winkelmann by spolu so subdodávateľmi mohla v strednodobom horizonte v priemyselnom parku v Rimavskej Sobote vytvoriť okolo 1 500 pracovných miest. Po výjazdovom rokovaní vlády v Rimavskej Sobote to uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková.

Samotný Winkelmann by u nás chcel do troch rokov priniesť viac ako 470 pracovných miest. Výrobu nádrží na čerpadlá a ohrievače vody plánuje spustiť v júli budúceho roka. Ako pritom upozornila Saková, príchod investície na Slovensku bol v minulosti ohrozený.

„Pán Winkelmann ma dva týždne po mojom nástupe do funkcie ministerky hospodárstva upovedomil, že bude žiadať od ministerstva penále niekoľko stotisíc eur a ďalšie škody a náhrady škody mal pripravené. Upozornil ma, že čo sa týka tejto investície, je rozhodnutý vzhľadom na nedodržanie termínov, ktoré podpísala minulá vláda, z tejto investície ustúpiť,“ priblížila Saková.

Dodržali dohodnuté termíny

Ako dodala, vďaka pracovníkom rezortu ako aj vďaka spolupráci s iným ministerstvami sa im podarilo situáciu zvrátiť a dodržiavať dohodnuté termíny. Taktiež naznačila, že by sa v súvislosti s príchodom investorov do tejto lokality mohli prehodnotiť aj investície do dopravnej infraštruktúry.

„Sú nejaké plány, ktoré sa v čase menia, nie je vylúčené, že keď to za minulej vlády nebolo na stole, že sa to do plánov doplní,“ zhodnotila. Pre investorov sú totiž pri rozhodovaní kľúčovými kritériami práve energetická a dopravná infraštruktúra.

Výstavba ďalších fáz

Ministerstvo hospodárstva SR doplnilo, že štátna spoločnosť MH Invest, ktorá má na starosti výstavbu priemyselného parku v Rimavskej Sobote, už úspešne zrealizovala prvú fázu hrubých terénnych úprav a pokračuje v príprave a výstavbe ďalších fáz potrebnej technickej a dopravnej infraštruktúry.

V apríli 2024 previedla vlastnícke právo k pozemkom potrebným pre vybudovanie výrobného závodu spoločnosti Winkelmann Building & Industry Slovakia a investor bezodkladne začal s výstavbou výrobného závodu.