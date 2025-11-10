Zníženie DPH v gastre zlyhalo, ceny jedál rastú ešte rýchlejšie než inflácia

Zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) v gastrosektore neprinieslo očakávaný efekt. Ceny v reštauráciách a stravovacích zariadeniach, naopak, pokračovali v raste a dokonca prekonali tempo celkovej inflácie. Analytici Inštitútu finančnej politiky (IFP) upozorňujú, že zníženie DPH, ktoré malo spotrebiteľom priniesť lacnejšie jedlo, sa do konečných cien vôbec nepremietlo.
Najnižšia daňová sadzba
Začiatkom roka 2023 vláda znížila daň pre gastro z pôvodných 20 % na 10 % ako dočasné opatrenie v reakcii na pandémiu, no neskôr ho premenila na trvalé riešenie. Ďalšie zníženie prišlo v roku 2025, pri jedle klesla DPH dokonca na 5 %. Očakávalo sa, že tento krok pomôže znížiť ceny a podporí dopyt, avšak realita bola opačná. Podľa IFP sa od začiatku roka 2025 ceny v reštauráciách zvýšili o 7,6 %, pričom medziročne v septembri až o 9,4 %. Stravovacie služby sa tak zaradili medzi najrýchlejšie zdražujúce sektory na trhu, napriek tomu, že požívajú jednu z najnižších daňových sadzieb.
Analytici pripomínajú, že kým v roku 2022 platila v gastre jednotná základná sadzba DPH vo výške 20 %, dnes sektor funguje s troma rôznymi úrovňami zdanenia, teda 5 % na jedlo, 19 % na nealkoholické nápoje a 23 % na alkoholické nápoje. Ešte väčší zmätok spôsobujú rozdiely medzi stravovaním v reštaurácii a donáškou. Zatiaľ čo v podniku sa uplatňuje znížená sadzba 5 %, pri donáške je to až 19 %.
Výsledok je paradox
Takáto roztrieštenosť daňového systému podľa IFP výrazne zvyšuje administratívne nároky na podnikateľov a zároveň rozširuje priestor pre daňovú optimalizáciu či obchádzanie pravidiel. Sektor stravovacích služieb pritom už dlhodobo patrí medzi odvetvia so zvýšenou daňovou medzerou, teda s vysokým rozdielom medzi tým, čo by sa podľa zákona malo vybrať, a tým, čo štát v skutočnosti vyberie.
Výsledkom tak zostáva paradox. Hoci štát znížil dane, spotrebitelia platia viac. Zníženie DPH v gastrosektore sa stalo učebnicovým príkladom, že úľavy na daniach sa nemusia automaticky premietnuť do nižších cien. Často sa len „stratia“ v maržiach podnikov, ktoré využívajú situáciu na kompenzáciu vlastných nákladov alebo zvýšenie zisku.