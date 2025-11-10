Tržby na Slovensku medziročne vzrástli. Maloobchod ožil, ale zrejme len na chvíľu

Maloobchodné tržby na Slovensku v septembri podľa údajov Štatistického úradu medziročne vzrástli o 1,4 %. „Údaje pozitívne prekvapili, keď sa s príchodom nového školského roka vrátili k medziročnému reálnemu rastu,“ komentoval analytikSlovenskej sporiteľneMarián Kočiš.
K pozitívnym výsledkom pomohol rast tržieb v nešpecializovaných predajniach o 0,7 %. Rástli aj tržby na čerpacích staniciach o 0,7 %. Medziročne dvojciferne rástli tržby v oblasti informačno-komunikačných technológií o 12,5 % a o 8 % rástli tržby s ostatným tovarom v nešpecializovaných predajniach. Naopak, najhlbší prepad zaznamenal predaj v stánkoch a na trhoch, a to o takmer 12 %.
Predstihnutie minuloročných tržieb
„V septembri sme tak zaznamenali iba tretí mesiac v aktuálnom roku, keď tržby v maloobchode dokázali v reálnom vyjadrení predstihnúť minuloročnú úroveň,“ uviedol analytik.
Po sezónnom očistení rástli tržby medzimesačne o 1,6 %. Celkovo je podľa Kočiša slovenský maloobchod od začiatku roka pod výrazným tlakom. Maloobchodné tržby za deväť mesiacov medziročne celkovo poklesli v reálnom vyjadrení o 0,6 %.
„Domácnosti sa od začiatku roka nachádzajú v menej komfortnej situácii ako vlani, keďže ich príjem je tlmený vyššou úrovňou inflácie a obavy z budúcnosti, spôsobené neistotou prostredia, tlmia nákupný apetít,“ povedal analytik. Vývoj v maloobchode bude podľa neho naďalej ovplyvňovaný zhoršeným sentimentom, keďže indikátor spotrebiteľskej dôvery sa stále drží pod úrovňou dlhodobého priemeru.
Tempo rastu nominálnych miezd
„K opatrnosti navádza aj očakávaný vývoj na pracovnom trhu, ktorý je zatiaľ síce odolný, no mraky na horizonte kreslia externé hrozby, ako napríklad dopady ciel, či konsolidačné opatrenia, ktoré pribrzdia investičný potenciál firiem a motivujú ich k úsporným a optimalizačným krokom. Domácnosti sa na potenciálne náročné obdobie budú štandardne pripravovať obmedzením nie nevyhnutných nákupov tovarov či služieb,“ povedal Kočiš.
Aktuálne najlepší výsledok maloobchodu od začiatku roka podporilo podľa jeho slov aj naďalej slušné tempo rastu nominálnych miezd, ktoré je nadpriemerné v porovnaní s priemerom eurozóny. Pri zhoršenom sentimente domácnosti zvažujú každý nákup dôkladnejšie. A teda sa zmenšil aj priestor pre spontánnejšie nákupy, napríklad cez internet.
„Aj v poslednom štvrťroku možno očakávať ešte rozkolísané výsledky v maloobchode. K zlepšeniu sentimentu domácností, ktoré by podporilo nákupný apetít, neprispejú ani nové konsolidačné opatrenia,“ pokračoval Kočiš. Tie v budúcom roku zasiahnu podľa neho disponibilné príjmy domácností, čím sa zníži aj ich priestor na tvorbu úspor, čo nepodporí nákupný apetít.
Spomalenie v porovnaní s minulým rokom
„Celkovo očakávame, že tempo rastu celkovej spotreby domácností v rámci zložky HDP sa v tomto roku výrazne spomalí v porovnaní s minulým rokom, no zostane v pozitívnom pásme,“ uzavrel Kočiš. Obdobne sa vyjadril aj analytikUniCredit BankĽubomír Koršňák.
„Septembrové čísla maloobchodu príjemne prekvapili a ukazujú, že domácnosti nateraz pomerne dobre odolávajú zvýšenej inflácií, pomalšiemu rastu miezd a jemnému nárastu nezamestnanosti, hoci pri porovnaní so zvyškom EÚ a okolitými krajinami je negatívny dopad fiškálnej konsolidácie na tržby maloobchodu predsa len zrejmý,“ povedal Koršňák.
Spotrebiteľský barometer Štatistického úradu
Nálada domácnosti podľa spotrebiteľského barometra Štatistického úradu ostáva pod dlhodobým priemerom a ani posledné mesiace nejaví známky zlepšenia. Ďalšia vlna konsolidácie, ktorá zasiahne i čisté príjmy domácnosti a živnostníkov, by tak mohla priniesť i ďalšiu vlnu „šetrenia“ domácnosti na spotrebe.
Ani v budúcom roku preto neočakávame zásadnejšie oživenie tržieb maloobchodu a tempo jeho rastu by malo i naďalej patriť k najpomalším v EÚ. Z medziročného rastu tržieb v poslednom štvrťroku tohto roka bude podľa neho technicky uberať aj nepriaznivý bázicky efekt, teda vyššia porovnávacia základňa, keď minulý rok tržby v posledných mesiacoch roka v časti nepotravinového segmentu, a najmä predaji áut, nafukovalo predzásobenie pred blížiacim sa zvýšením DPH.