Zmeny v odpočte DPH rozhýbali trh, podnikatelia nakupujú autá ešte pred koncom roka

Firmy i živnostníci na Slovensku sa ponáhľajú s obstaraním nových vozidiel ešte pred koncom roka. Od januára 2026 totiž vstúpi do platnosti nová legislatíva, ktorá mení pravidlá uplatňovania odpočtu DPH pri firemných autách. Odborníci preto očakávajú zvýšený záujem o financovanie áut formou spotrebných úverov aj operatívneho lízingu. Dôvodom nie je len snaha využiť výhodnejšie daňové podmienky, ale aj reakcia na celkové sprísňovanie pravidiel pre podnikateľov.
„Okrem zvýšeného záujmu o spotrebný úver vnímame veľký záujem aj o operatívny lízing, a to nielen medzi podnikateľmi,“ potvrdzuje garantka pre retailové a korporátne úvery v spoločnosti Universal maklérsky dom Zuzana Pašková. Podľa nej sa trend zmenil už v minulom roku, keď viaceré firmy prešli od klasického finančného lízingu k spotrebným úverom. Kým v minulosti bol lízing typický pre podniky a úver pre bežných spotrebiteľov, dnes je realita iná. Firmy hľadajú flexibilnejšie možnosti financovania.
Flexibilita ako kľúčový dôvod
Pašková vysvetľuje, že úroky pri spotrebných úveroch pre podnikateľov začínajú okolo 5,9 percenta, no závisia od ratingu, finančnej stability a histórie klienta. Zároveň upozorňuje, že každý spôsob financovania má svoje výhody aj nevýhody. „Zatiaľ čo lízing umožňuje zahrnúť celé splátky do daňových nákladov, vlastníkom vozidla zostáva až do ukončenia zmluvy lízingová spoločnosť. Spotrebný úver, naopak, zabezpečí okamžité vlastníctvo a možnosť odpisovania, no s vyššou úrokovou sadzbou a väčšou zodpovednosťou za majetok,“ uvádza Pašková.
Rozhodnutie, ktorý model zvoliť, závisí podľa odborníčky od finančnej stability firmy, plánovanej dĺžky využívania vozidla a investičnej stratégie. „Pre menších podnikateľov, ktorí si cenia nezávislosť a chcú mať majetok plne pod kontrolou, môže byť spotrebný úver efektívnejšou cestou,“ dodáva.
Podnikatelia oceňujú, že pri úvere majú vozidlo ihneď vo svojom vlastníctve a môžu s ním nakladať podľa potreby. Predať ho, vymeniť alebo používať aj na súkromné účely. Flexibilita je podľa Paškovej kľúčovým dôvodom, prečo sa tento typ financovania stáva populárnym najmä v segmente malých a stredných podnikov. „Nie je viazaný na dlhodobé podmienky financovania, neexistuje akontácia a úver možno často predčasne splatiť s minimálnymi poplatkami,“ dopĺňa.
Alternatívou je lízing
Napriek výhodám má však úver aj svoje limity. Úrokové sadzby bývajú vyššie než pri lízingu, doba splatnosti kratšia, spravidla dva až päť rokov,čo zvyšuje mesačné splátky a tým aj tlak na cash-flow. Pri vyšších sumách môžu banky požadovať záložné právo na vozidlo alebo ručenie podnikateľa, čo obmedzuje flexibilitu pri následnom predaji.
Alternatívou pre firmy, ktoré nepotrebujú vozidlá vlastniť, je operatívny lízing. Ten zahŕňa v mesačnej splátke nielen náklady na využívanie vozidla, ale aj jeho servis, poistenie a údržbu. „Firmy tak platia len rozdiel medzi obstarávacou a zostatkovou hodnotou vozidla, bez akontácie, pričom majú presne nastavené cash-flow,“ vysvetľuje Pašková. Výhodou je, že po skončení zmluvy môžu auto jednoducho vymeniť za nové bez administratívnej záťaže.
Do rozhodovania vstupuje aj vývoj úrokových sadzieb. Európska centrálna banka začala už v roku 2024 sadzby postupne znižovať a podľa Paškovej by do konca tohto roka mohlo prísť ešte k jednému zníženiu. „Pokles sadzieb by mohol byť v rozmedzí 0,5 až 1 percentuálneho bodu, ak ekonomické podmienky budú priaznivé. V prípade, že sa ekonomika zoslabí alebo inflácia opäť stúpne, môže dôjsť k stagnácii alebo dokonca k miernemu nárastu sadzieb,“ dopĺňa.