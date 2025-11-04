Fiškálna nerovnováha sa prehlbuje, štát míňa o miliardy viac než vlani

Slovenské verejné financie po desiatich mesiacoch tohto roka ukazujú zhoršený obraz hospodárenia. Štátny rozpočet dosiahol ku koncu októbra schodok 4,67 miliardy eur, čo podľa dát rezortu financií predstavuje medziročné zhoršenie o 1,27 miliardy eur, teda až o 37,3 percenta.
Hoci príjmy štátu medziročne vzrástli o 1,24 miliardy eur, resp. o 6,6 % na 20,05 miliardy eur, dynamika rastu výdavkov bola výrazne vyššia. Tie stúpli o 2,51 miliardy eur, resp. 11,3 % na 24,72 miliardy eur.
Vyššie príjmy štátu
Pozitívom vývoja je, že daňové príjmy štátu pokračovali v raste. Medziročne sa zvýšili o 1,82 miliardy eur, resp. o 12,2 %, a to predovšetkým vďaka silnejšiemu výberu DPH o 625 miliónov eur, dani z príjmov právnických osôb o 232 miliónov eur a dani z príjmov fyzických osôb o 494 miliónov eur. Významný bol aj nárast osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach, ktorý priniesol štátu o 103,8 milióna eur viac ako vlani.
K vyšším príjmom prispeli aj nové zdroje, najmä daň z finančných transakcií pri sume 251,8 milióna eur a solidárny príspevok z činností v odvetviach ropy, plynu a uhlia, ktorý medziročne vzrástol o takmer 40 miliónov eur. Naopak, mierny pokles sa prejavil pri daniach z používania tovarov a povolení na výkon činnosti, a to o 9,7 milióna eur.
Európske zdroje
Výrazne negatívne sa však na strane príjmov prejavilo poklesnutie európskych zdrojov, ktoré medziročne klesli až o 1,16 miliardy eur, resp. 45,5 %.
Dôvodom je ukončenie čerpania prostriedkov z programového obdobia 2014 – 2020, ktoré sa naposledy vyúčtovali ešte koncom roka 2024. Tento výpadok čiastočne kompenzovali nové príjmy z plánu obnovy vo výške 626,4 milióna eur, ktoré sa minulý rok ešte nerealizovali.
Príjmy z dividend medziročne poklesli o 11,3 %, čo súviselo len s posunom termínov výplat. Ostatné nedaňové príjmy, ako úroky či kapitálové výnosy, boli tiež nižšie. Spolu o približne 26 miliónov eur.
Pokles pri výdavkoch
Zhoršenie bilancie rozpočtu spôsobil najmä rýchly rast výdavkov, a to pre vyššie úroky z dlhu, vyššie platby súvisiace s plánom obnovy a rast bežných výdavkov. Najvýraznejší nárast nastal pri výdavkoch spojených s plánom obnovy. Tie medziročne stúpli až o 1,02 miliardy eur, resp. 270 %, pričom zodpovedajúce výdavky na DPH k týmto projektom vzrástli o ďalších 81,8 milióna eur, resp. 168 %. Výdavky na obsluhu štátneho dlhu sa pre zvýšené úrokové sadzby a refinančné potreby štátu zvýšili o 299 miliónov eur, resp. 26 %.
Naopak, transfer Sociálnej poisťovni sa znížil o 300 miliónov eur, resp. 17,1 % na 1,45 miliardy eur. Výrazný pokles bol aj pri výdavkoch súvisiacich s eurofondmi, ktoré sa medziročne znížili o 666 miliónov eur, resp. 30,5 % po skončení predchádzajúceho programového obdobia. Naopak, odvod Slovenska do rozpočtu EÚ vzrástol o 120,7 mil. eur, resp. 18,1 %. Značnú časť nárastu výdavkov však tvorili aj ďalšie výdavky štátneho rozpočtu, ktoré medziročne vzrástli o takmer 2 miliardy eur, resp. 12,6 % na 17,57 miliardy eur.