Zľava ako pokušenie. Slováci míňajú čoraz opatrnejšie, no impulzívne nákupy zostávajú lákadlom najmä pre seniorov

Slováci sa pri nakupovaní správajú opatrne, premyslene a čoraz viac sledujú svoje výdavky. Až polovica obyvateľov si podľa prieskumu nákupného poradcu Heureka Group svoje nákupy dopredu plánuje a spontánne utrácanie je skôr výnimkou.
„Slováci sa pri nákupoch vo väčšine prípadov správajú opatrne alebo uvážlivo,“ hovorí šéf analytikov Heureka Group Andy Werner. Z prieskumu vyplynulo, že iba každý siedmy Slovák si dopraje impulzívny nákup bez premýšľania o peniazoch.
Mladí sú prekvapivo najopatrnejší
Zaujímavým paradoxom je, že najmladší spotrebitelia sú najopatrnejší. Kým by sa dalo predpokladať, že práve mladí vo veku 18 až 24 rokov budú nakupovať spontánnejšie, opak je pravdou. Za impulzívnych sa označilo len 8 % z nich, zatiaľ čo najviac bezstarostne míňajú seniori nad 65 rokov. Tento trend potvrdzuje aj Werner.
„Ak sa niekto označí za impulzívneho spotrebiteľa, ide častejšie o staršiu osobu,“ skonštatoval. Celkovo sa 15 % Slovákov priznáva, že nakupuje bez väčšieho rozmýšľania, pričom ženy k tomu inklinujú o niečo viac ako muži.
Na čo míňajú peniaze najčastejšie
Tí, ktorí si priznávajú vyššie výdavky, najčastejšie uvádzajú potraviny a nápoje (19,4 %), nasleduje oblečenie a obuv (19,2 %) a na treťom mieste prekvapivo elektronika (16 %). Rozdiely sa prejavujú aj medzi pohlaviami. Ženy priznávajú zbytočné výdavky najmä na kozmetiku a oblečenie, muži zas míňajú viac na elektroniku a streamovacie služby.
Podľa klinickej psychologičky Ivany Líbalovej tieto rozdiely vyplývajú z odlišných hodnôt a motivácií. „Muži si cenia nástroje a výkon, ženy vzťahy a vzhľad. Elektronika pre mužov predstavuje výkon, predplatné efektivitu,“ uviedla.
Rozdiely sú aj generačné. Mladší ľudia častejšie investujú do cestovania, zatiaľ čo skupina 25 až 34 rokov míňa viac na alkohol a cigarety. Bohatší respondenti zase častejšie utrácajú za zážitky, reštaurácie či luxusné služby. Werner vysvetľuje, že impulzom k nákupu je u nich často nuda a dostupnosť, pretože čas pre nich znamená peniaze. „Online nákupy im preto maximálne vyhovujú,“ doplnil.
Pocity viny po nákupoch
Z prieskumu vyplynulo aj to, že Slováci majú po nákupoch viac výčitiek ako Česi. Žiadne výčitky nepociťuje len 12 % Slovákov, zatiaľ čo u Čechov je to 19 %. Naopak, pocit viny po nákupoch „vždy“ cíti až 7 % Slovákov oproti 5 % Čechov. Najviac sa obviňujú ženy a starší ľudia, kým mladí sú k sebe zhovievavejší. Werner dodáva, že s rastúcim príjmom pocit sebaobviňovania klesá a najsilnejší je práve u nízkopríjmových skupín.
Najčastejším spúšťačom neplánovaných nákupov je zľava, ktorú uvádza až polovica opýtaných. Zľavy najviac lákajú mladších a menej zarábajúcich. Ženy sa zároveň častejšie nechajú ovplyvniť reklamou a módnymi trendmi, a to až 7,6-krát viac ako muži. „Zľava sa stáva nielen finančným, ale aj psychologickým spúšťačom. Legitimizuje impulzívny nákup a znižuje pocit viny,“ vysvetľuje Líbalová.
Podľa hovorcu Heureka Group Ondřeja Švedu má zľava aj praktický rozmer. „Zľava umožňuje spotrebiteľom nakupovať produkty, ktoré si vďaka nej zlepšili pomer kvality a ceny. No cena produktu nemusí byť najdôležitejším ukazovateľom. Napríklad televízor s nižšou spotrebou vám môže ročne ušetriť desiatky eur, čo z dlhodobého hľadiska ovplyvní náklady viac ako obstarávacia cena,“ dodal.