Slovenské firmy čaká prvé priznanie k dorovnávacej dani, ministerstvo zverejnilo formuláre

Ministerstvo financií zverejnilo nový formulár a poučenie na vyplnenie priznania k dorovnávacej dani, ktorú budú podniky prvýkrát podávať v roku 2026. Povinnosť sa týka subjektov patriacich do nadnárodných skupín, pre ktoré platí minimálne globálne zdanenie na úrovni 15 %. Hoci samotná splatnosť dane pripadá až na rok 2026, jej výpočet sa vzťahuje na výsledky hospodárenia dosiahnuté už v roku 2024.
Nový postup
Keďže ide o úplne nový postup, jeho administratívna náročnosť bude pre firmy kľúčovou témou najbližších mesiacov. „Posúdenie, ktorý účtovný štandard má skupina použiť, detailné výkazníctvo a samotný výpočet dorovnávacej dane môžu byť pre niektoré firmy náročné,“ upozorňuje daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov Judita Kuchtová.
Legislatíva stanovuje, že skupiny musia podať oznámenie s informáciami na určenie dorovnávacej dane a následne daňové priznanie, pričom všeobecná lehota je 15 mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia. Keďže rok 2024 je prvým obdobím, na ktoré sa pravidlá vzťahujú, termín sa predlžuje o ďalšie tri mesiace. Firmy tak majú čas splniť všetky povinnosti do konca júna 2026. Dôležitým prvkom je aj rozdelenie povinností medzi subjekty v rámci jednej skupiny.
Administratívnu záťaž
Kuchtová pripomína, že pri oznámení môžu slovenské spoločnosti postupovať spoločne. „V prípade, že je na Slovensku v rámci skupiny viac subjektov, môžu sa dohodnúť na splnení povinnosti podať oznámenie len jedným z nich alebo túto povinnosť môže splniť hlavná materská spoločnosť,“ uviedla. Pri samotnom priznaní však zákon takúto možnosť neumožňuje. Priznanie musí podať každý podnik v SR individuálne, a to aj vtedy, ak skupina spĺňa podmienky tzv. bezpečného prístavu a výsledná dorovnávacia daň je nulová.
Pre podniky to znamená viacero technických krokov vrátane analýzy vnútroskupinových väzieb, voľby účtovného štandardu a správneho výpočtu efektívneho daňového zaťaženia. V praxi môže ísť o významnú administratívnu záťaž, najmä v prípade skupín s rozsiahlymi transakciami či rozdielnymi účtovnými rámcami. „Väčšina nadnárodných skupín už vyhodnotila podmienky bezpečného prístavu. Detailné nastavenie však môže byť zložité, preto je vhodné obrátiť sa na odborníka,“ dodáva Kuchtová.