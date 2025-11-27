Ziskovosť poisťovní je nad európskym priemerom, PZP dosiahlo najvyšší rast za deväť rokov

Sektor poisťovní na Slovensku pokračoval v prvom polroku v raste, hoci jednotlivé segmenty vykazovali rozdielnu dynamiku. Vyplýva to z novembrovej správy o finančnej stabilite, ktorú zverejnila Národná banka Slovenska (NBS). Poisťovne dosiahli medziročný nárast čistého zisku o 2,7 percenta, pričom rentabilita aktív sa zvýšila z 3,6 na 3,9 percenta.
Dlhodobé trendy
„Ziskovosť poisťovní zostáva nad európskym priemerom, najmä vďaka silnému výsledku neživotného poistenia,“ uvádza NBS. Práve tento segment bol hlavným ťahúňom rastu, najmä zásluhou pobočiek poisťovní z iných členských krajín, ktoré po slabšom roku 2024 opäť posilnili produkciu.
Slovenský finančný systém je podľa NBS pevný, no ekonomiku čakajú slabšie roky
V životnom poistení pokračovali dlhodobé trendy. Medziročný rast predpísaného poistného sa spomalil na 4,8 percenta, pričom klienti opäť preferovali rizikové poistenia pred sporivými produktmi. Kapitálové životné poistenie prehlbovalo pokles, zatiaľ čo rizikové poistenie rástlo takmer rovnomerným tempom.
Investičné životné poistenie zaznamenalo rast, hoci NBS pripomína, že podobný trend bol viditeľný aj vlani a do konca roka sa zmenil na pokles. Pozitívne však pôsobí stabilizácia zdravotného životného poistenia, ktoré si udržalo rovnaké tempo ako v roku 2024. Podiel zaistenia v životnom poistení zostáva nízky, len 3,5 percenta, no v rizikovom poistení dosahuje takmer 9 percent.
Najvýraznejšie zmeny
Najvýraznejšie zmeny prišli v neživotnom poistení, kde predpísané poistné vzrástlo o 9,1 percenta. Povinné zmluvné poistenie (PZP) dosiahlo najvyšší rast za posledných deväť rokov, výrazné posilnenie nastalo aj v havarijnom poistení a poistení majetku. Priemerné poistné sa medziročne zvýšilo o sedem percent, pričom v PZP rástlo dokonca tempom 14 percent, čo odráža vyššie náklady poisťovní na plnenia. Tie sú podľa NBS oneskorenejším dôsledkom inflácie cien autodielov a servisných prác.
Poistníkov má pred kolapsom poisťovní ochrániť nový zákon. Čo prinesie?
Kombinovaný ukazovateľ v neživotnom poistení sa tak po prechodnom zhoršení v roku 2024 vrátil na bežné úrovne, čo potvrdzuje zlepšenie hospodárenia viacerých poisťovní. NBS upozorňuje aj na problém nepoistených vozidiel v PZP, ktorý naďalej zvyšuje náklady systému. Ministerstvo vnútra preto na jeseň 2025 spustilo legislatívny proces, ktorého cieľom je efektívnejšia evidencia a zníženie počtu nepoistených áut. Regulátor očakáva, že zmeny môžu zlepšiť stabilitu celého segmentu motorových poistení.