Zamestnancov čaká od roku 2026 zmena v sociálnom poistení, odvody budú musieť platiť aj počas PN

Od 1. januára 2026 sa ruší inštitút vylúčenia platenia poistného na sociálne poistenie pre zamestnancov aj zamestnávateľov pri všetkých zákonom stanovených sociálnych udalostiach. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorá bola schválená v rámci konsolidačného balíka.
Po novom budú zamestnanci aj zamestnávatelia povinní zaplatiť poistné z každého príjmu, ktorý vznikne počas trvania práceneschopnosti, poberania materského, ošetrovného či iných obdobných situácií, ak zamestnávateľ v týchto obdobiach zamestnancovi zúčtuje odmenu.
Platí to aj pre zamestnávateľov
Pre samostatne zárobkovo činné osoby a dobrovoľne poistené osoby sa pravidlá nemenia. V ich prípade zostáva povinnosť platiť poistné počas zákonom stanovených sociálnych udalostí aj naďalej vylúčená.
Zamestnanec nebude mať od začiatku budúceho roka vylúčenú povinnosť platiť poistné počas trvania dočasnej pracovnej neschopnosti, najdlhšie počas 52 týždňov jej trvania, v období poberania alebo nepoberania materského z dôvodu nesplnenia podmienky nemocenského poistenia, pri potrebe osobného a celodenného ošetrovania alebo starostlivosti o zákonom určenú osobu, či už pri krátkodobom nároku najviac do 14 dní alebo pri dlhodobom ošetrovnom do 90 dní.
Povinnosť platiť poistné sa bude vzťahovať aj na obdobie nároku na rehabilitačný alebo rekvalifikačný príspevok a na ospravedlnenú neprítomnosť v práci počas účasti na štrajku. Ak zamestnanec v týchto obdobiach dostane príjem, z tohto príjmu sa poistné odvedie.
Rovnaký režim bude od budúceho roka platiť aj pre zamestnávateľov. Ak zamestnávateľ počas uvedených sociálnych situácií zamestnancovi zúčtuje odmenu, ktorá je vymeriavacím základom na sociálne poistenie, bude povinný odviesť poistné rovnako ako zamestnanec. V mesačnom výkaze poistného a príspevkov zamestnávateľ uvedie vymeriavací základ aj počet dní, za ktoré sa poistné platí.
Spätne zúčtované príjmy
Novelou sa rieši aj situácia spätne zúčtovaných príjmov. Ak zamestnávateľ po 31. decembri 2025 vyplatí odmenu za obdobie, ktoré spadá pred 1. január 2026, uplatní sa právna úprava platná do konca roka 2025 a vymeriavací základ sa upraví podľa počtu dní, za ktoré sa v tom čase poistné platilo.
Pravidlá sa nemenia pre povinne poistené samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré budú mať aj naďalej vylúčenú povinnosť platiť poistné počas trvania sociálnych udalostí podľa platného zákona. Rovnako sa zmena netýka ani dobrovoľne poistených osôb, ktoré zostávajú oslobodené od platenia poistného počas poberania materského, nemocenského alebo ošetrovného.