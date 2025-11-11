Poistníkov má pred kolapsom poisťovní ochrániť nový zákon. Čo prinesie?

Ministerstvo financií SR pripravuje nový zákon, ktorý zásadne zmení spôsob, akým sa na Slovensku budú riešiť finančné problémy poisťovní a zaisťovní. Cieľom návrhu je vytvoriť moderný a jednotný rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií v tomto odvetví podľa európskej smernice, prijatej koncom minulého roka. Tento krok má zabrániť tomu, aby zlyhanie poisťovne ohrozilo poistníkov či širšiu finančnú stabilitu krajiny.
Podľa rezortu financií návrh zákona predstavuje dôležitý posun smerom k predvídateľnému a harmonizovanému riešeniu kríz v poisťovníctve, ktoré má pomôcť zabrániť systémovým rizikám a šíreniu problémov do ďalších segmentov finančného trhu. „Cieľom návrhu je vytvoriť národnú úpravu pre účinné riešenie a zmierňovanie následkov zlyhania poisťovní a zaisťovní tak, aby sa v čo najväčšej miere zabezpečila kontinuita poistného krytia,“ uvádza ministerstvo financií v predbežnej informácii.
Plány preventívneho ozdravenia
Nový zákon zavedie povinnosť pre poisťovne a zaisťovne vypracúvať plány preventívneho ozdravenia, ktoré majú obsahovať opatrenia na obnovu ich finančnej stability v prípade vážnych problémov. Zároveň umožní orgánom dohľadu a riešenia krízových situácií konať rýchlo a koordinovane, ak poisťovňa zlyháva alebo jej zlyhanie hrozí. Súčasťou legislatívy bude aj balík nástrojov pre riadené riešenie kríz, ktorý umožní orgánom zasiahnuť včas a ochrániť klientov aj širší finančný systém.
Významnou novinkou bude aj zriadenie mechanizmu financovania na odškodnenie poistníkov, oprávnených osôb a žiadateľov poisťovní. Tento fond má zabezpečiť dostatočnú likviditu na rýchlu kompenzáciu v prípade, že poisťovňa nebude schopná plniť svoje záväzky.
Ministerstvo pripomína, že doteraz neexistovala európska harmonizácia v oblasti riešenia kríz poisťovní a zaisťovní. Každá krajina si nastavovala vlastné pravidlá, čo spôsobovalo právne aj procesné rozdiely a komplikovalo cezhraničnú spoluprácu. Navyše, klasické konkurzné konania sa podľa odborníkov pre poisťovne nehodia, keďže nevedia zaručiť zachovanie kľúčových funkcií, ako je vyplácanie poistného plnenia. Nový rámec má preto tieto medzery zaplniť a zároveň posilniť dôveru poistníkov vo finančný systém.
Pripomienkovanie od apríla 2026
Pripravovaný zákon vychádza aj zo zásad Medzinárodnej asociácie orgánov dohľadu nad poisťovníctvom, ktoré už v roku 2019 definovali spoločné pravidlá pre plánovanie ozdravenia poisťovní. Slovensko sa tak zaradí medzi krajiny, ktoré tieto zásady implementujú do vlastnej legislatívy.
Podľa predbežného harmonogramu by medzirezortné pripomienkové konanie k zákonu malo odštartovať v apríli 2026. Rezort financií verí, že nová úprava zvýši stabilitu poistného trhu, ochráni spotrebiteľov a prispeje k odolnosti celého finančného systému voči budúcim krízam.