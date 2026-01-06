Ženy môžu nakupovať čokoľvek aj bez vedomia svojho partnera, muži však podobnú benevolentnosť nezažívajú

Takmer 70 percent žien môže nakupovať, čo chce, aj bez vedomia svojho partnera. Vyplynulo to z prieskumu Uniqa a agentúry NMS. Prieskum ukázal, že v mnohých rodinách si partneri môžu kupovať väčšie položky bez vedomia toho druhého. Je to tak v 64 percentách slovenských rodín.
„Aj keď muži prinášajú vo väčšine slovenských domácností najväčšiu časť príjmu, partnerkám zvyčajne umožňujú míňať spoločné peniaze bez toho, aby o tom museli vedieť. Približne 67 percent mužov nepotrebuje vedieť, na čo a ako ich partnerka vynakladá financie, a s dôverou jej poskytnú svoju výplatu,“ priblížila Uniqa.
Rozdiel súvisí s rodovými rolami
Výskum prebiehal v troch fázach a celkovo sa na ňom zúčastnilo viac ako 2 000 Slovákov. Prieskum však odhalil, že ženy už nie sú také benevolentné ako ich partneri.
Viac ako polovica z nich chce totiž presne vedieť, kde a na čo ich muž peniaze míňa. To, že partner môže míňať peniaze na čo chce bez vedomia partnerky, uviedlo 47 percent žien. Psychologička Kornélia Ďuríková z Ligy za duševné zdravie tvrdí, že rozdiel súvisí s rodovými rolami.
Traja zo sto Slovákov očakávajú zvýšenie mesačných nákladov až o vyše 500 eur
„Muži sú vychovávaní, aby zabezpečili rodinu. Pre mnohých tam ich úloha končí a o hospodárenie s peniazmi v domácnosti sa už tak nezaujímajú. Ženy sú zase často považované za rozvážnejšie, opatrnejšie pri narábaní s financiami. Svedčí to však aj o tom, že sa v rodinách možno nedokážeme o financiách rozprávať úplne otvorene,“ myslí si psychologička.
Tajnosti pred partnerom
Z prieskumu ďalej vyplynulo, že niektorí o osobných výdavkoch skutočne mlčia. 22 percent respondentov sa vyjadrilo, že ich partner by rozhodne nemal vedieť, ak si kúpia niečo sami pre seba. Podľa psychologičky možno majú pocit, že si to musia strážiť, a nechcú, aby partner vedel, koľko vynakladajú na niečo, čo by malo byť iba pre nich.
„Nie je to však úplne šťastné. Peniaze by nemali byť tabu. Riešením je zrejme otvorená komunikácia, inak môže z hromadením takýchto malých „tajomstiev“ vzniknúť veľký problém,“ upozornila psychologička.
Muži platia, ženy kontrolujú? Prieskum odhaľuje, ako Slováci hospodária doma
Prieskum podľa podpredsedníčky predstavenstva Uniqa Lucie Urválkovej ukázal, že dôvera je základom dobrého finančného fungovania domácností. Rovnako dôležitá je podľa nej otvorená komunikácia o peniazoch.
„Transparentnosť v rodine pomáha predchádzať konfliktom a zároveň vytvára pocit bezpečia, ktorý je pre finančnú stabilitu rodiny kľúčový,“ uzavrela.