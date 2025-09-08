Zamestnávatelia a odbory odmietajú plánované zvýšenie odvodov, hovoria o „ekonomickom hazarde“

Zamestnávatelia aj odbory našli v aktuálnej debate o konsolidačných opatreniach spoločnú reč. Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) a Konfederácia odborových zväzov SR (KOZ SR) vydali spoločné stanovisko, v ktorom zásadne odmietajú plánované zvýšenie odvodov o 1 až 2 percentuálne body. Sociálni partneri hovoria o „ekonomickom hazarde“ a varujú, že vláda hazarduje s budúcnosťou podnikov, domácností aj celej ekonomiky.
„Namiesto skutočnej konsolidácie a úspor na strane štátu sa zdá, že vláda opäť bez akejkoľvek diskusie so zúčastnenými siaha po najľahšom riešení – zvyšovaní záťaže pre tých, ktorí pracujú, zamestnávajú a tvoria hodnoty,“ uvádza sa v spoločnom stanovisku RÚZ a KOZ SR. Kritizujú aj samotný proces prípravy opatrení, ktoré sa podľa nich dozvedajú len z medializovaných únikov, a vyzývajú kabinet, aby ich prerokoval na úrovni tripartity.
Riziká vyšších odvodov
Zamestnávatelia a odbory zdôrazňujú, že vyššie odvody povedú k zdraženiu práce a následne aj k vyšším cenám výrobkov a služieb. To podľa nich zníži dostupnosť tovarov pre domácich spotrebiteľov, oslabí konkurencieschopnosť slovenských firiem v zahraničí a prinúti podniky prepúšťať alebo zatvárať prevádzky.
„Zvýšenie odvodov povedie k zdraženiu výrobkov a služieb pre spotrebiteľov doma aj v zahraničí. Z toho prirodzene vyplynie rast nezamestnanosti a prepúšťanie,“ upozorňujú sociálni partneri.
V krajine sa „prestane vyplácať podnikať“
Firmy, ktoré sa rozhodnú nezdvihnúť ceny, budú mať podľa nich menej zdrojov na inovácie a investície, čo otvorí priestor pre zahraničnú konkurenciu. Výsledkom môže byť postupný úpadok a ďalšie prepúšťanie.
Odbory a zamestnávatelia pripomínajú, že Slovensko už dnes patrí k štátom s najvyšším daňovo-odvodovým zaťažením v regióne. Ak sa bude trend pokračovať, podľa ich slov sa v krajine „prestane vyplácať podnikať a vytvárať nové firmy„.
Nezvyčajný prejav jednoty
Spoločné stanovisko RÚZ a KOZ SR je pritom nezvyčajným prejavom jednoty dvoch skupín, ktoré politici často stavajú proti sebe. Tento raz však ťahajú za jeden povraz. „Negatívne sociálne dopady konsolidačných opatrení sa prenášajú do vyjednávania o výške platov a sťažujú kolektívne vyjednávanie, keďže zamestnávatelia majú čoraz obmedzenejšie možnosti zvyšovať mzdy,“ pripomínajú sociálni partneri.
Ich výzva smeruje k tomu, aby vláda okamžite upustila od návrhu na zvýšenie odvodov a namiesto toho hľadala úspory vo vlastných výdavkoch. Zároveň očakávajú, že ďalšie kroky budú prijímané transparentne a s odbornou diskusiou.