Vláda schválila konsolidáciu, o balíku sa bude rokovať zrýchlene

Vláda v stredu schválila takzvanú lex konsolidáciu a zároveň odobrila aj skrátené legislatívne konanie, vďaka čomu sa o balíku bude v parlamente rokovať zrýchlene.
Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) ešte v utorok predstavil tretí balík opatrení, ktorý má podľa neho zastaviť neudržateľný rast dlhu a stabilizovať verejné financie. Ide o 22 opatrení s očakávaným efektom 2,7 miliardy eur.
Zmrazené 13. dôchodky
Škrty majú priniesť aj samotné ministerstvá a úrady, ktoré budú musieť nájsť úspory vo výške 1,3 miliardy eur, napríklad rušením úradov, obmedzením nákupov áut či internými úpravami. Kamenický zároveň avizoval, že šetrenie sa dotkne štátnej správy, no nie profesií ako učitelia, lekári a zdravotné sestry. Policajti a hasiči by sa podľa neho mali vyhnúť prepúšťaniu.
Kamenický predstavil tretí konsolidačný balíček. Zmrazí 13. dôchodky, zvýši odvody a zruší voľné dni
Trináste dôchodky budú v rokoch 2026 až 2028 zmrazené na úrovni 667,3 eura. Zmeny nastanú aj v dávkach v nezamestnanosti. Plná podpora 50 % bude len tri mesiace, potom sa bude znižovať až na 20 %.
Vyššia DPH na vybrané potraviny
Na strane príjmov sa vláda zamerala na lepšie zarábajúcich. K súčasným sadzbám dane z príjmu pribudne 30 % pre ročný príjem nad 60-tisíc eur a 35 % pre príjem nad 75-tisíc eur. Ústavní činitelia a poslanci budú platiť ešte o 10 percentuálnych bodov viac. Vyššie dane a odvody zasiahnu aj SZČO. Minimálne odvody stúpnu o 20 %, odvodové prázdniny sa skrátia na pol roka a zdravotné odvody narastú o 1 percentuálny bod.
Ficov balíček 2026: Dane, škrty a otázka – kto to zaplatí? - KOMENTÁR
Vyššia 23-percentná DPH bude na vybrané potraviny so zvýšeným obsahom cukru a soli, pričom základné suroviny zostanú nezmenené. Obmedzí sa odpočet DPH pri autách využívaných aj na súkromné účely, zvýši sa daň z poistenia a dotkne sa aj hazardného priemyslu, kde stúpnu odvody. Vláda tiež mení dni pracovného pokoja.
Okrem samotného balíka vláda schválila aj návrh amnestie na daňové nedoplatky. Od 1. januára do 30. júna 2026 budú môcť daňovníci zaplatiť dlžnú daň bez sankcií. Ak daň uhradia, štát im odpustí pokuty a úroky z omeškania.Nariadenie, ktoré vláda prijala, nemusí schvaľovať parlament. Cieľom je motivovať dlžníkov, aby doplatili aspoň istinu. Podľa rezortu financií je väčšina súčasných daňových nedoplatkov prakticky nevymožiteľná, preto ide o pokus priniesť do rozpočtu aspoň časť peňazí.