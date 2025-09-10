Ficov balíček 2026: Dane, škrty a otázka – kto to zaplatí? - KOMENTÁR

Keď minister financií Ladislav Kamenický tento utorok vytiahol tabuľky a ohlásil konsolidačný balíček na rok 2026, celé Slovensko na chvíľu zadržalo dych. Dve a sedem desatín miliardy eur, 22 opatrení, deficit dole o percento ročne, cieľ pod 3 % HDP do 2027.
Znie to ako plán na záchranu Slovenska pred dlhovou špirálou, ktorá sa blíži k 60 % HDP. Ale keď sa pozriete bližšie, vidíte, že účet za túto „záchranu“ zaplatíme hlavne my – bežní Slováci. Čo je v hre?
Ádios, pokojné nedele
Polovica balíčka (1,3 miliardy) sú úspory: menej peňazí na tovary, služby, zlučovanie úradov. Zrušia sa tri dni pracovného pokoja, vrátane zákazu predaja počas sviatkov – adiós, pokojné nedele. Druhá polovica (1,4 miliardy) príde z našich vreciek: DPH skočí z 20 na 23 %, živnostníci zaplatia vyššie odvody, firmy vyššiu daň (24 %) a pribudne daň z finančných transakcií. Vláda sľubuje, že chráni sociálne dávky a cieli na „bohatých“.
Kamenický predstavil tretí konsolidačný balíček. Zmrazí 13. dôchodky, zvýši odvody a zruší voľné dni
Realita? Zdraženie zasiahne hlavne nízkopríjmové rodiny. Čo na to odborníci? Rada pre rozpočtovú zodpovednosť varuje, že balíček je len kvapka v mori – na 2026 a 2027 chýbajú ďalšie dve percentá HDP. Ekonómovia z INESS a NBS krútia hlavou: priveľa daní, primálo reforiem.
Zdieranie ľudí a zabíjanie ekonomického rastu, opozícia ostro reaguje na Kamenického konsolidáciu
Na sociálnej sieti X sa ozývajú hlasy, že každý z 2,6 milióna zamestnaných Slovákov príde ročne o tisícku cez vyššie ceny a odvody. Bloomberg to nazval pokusom odvrátiť pokles ratingov, ale s rizikom väčšej chudoby. A ratingové agentúry? Tie už v auguste znížili Slovensku známku – a môžu znova.
Ficova vláda hrá o čas
Je to dosť? Balíček je krok vpred – deficit by mal klesnúť na 4,2 % HDP v 2025 a dlh rásť pomalšie, ako potvrdzuje Erste Group. V porovnaní s Českom (deficit 2,2 %, inflácia 2,3 %) je Slovensko s 5,7 % infláciou v nevýhode, ale aspoň sa hýbe. No bez reforiem zdravotníctva, dôchodkov či digitalizácie je to ako liečiť rakovinu aspirínom. A ďalšie škrty? Pravdepodobne už klopú na dvere.
Konsolidácia je len na papieri, rozpočtová rada varuje pred chýbajúcimi opatreniami
Tak čo ďalej? Ficova vláda hrá o čas – pred Bruselom, ratingovkami aj nami. Balíček je nutnosť, ale nie spása. Zaplatíme ho my: v cenách v obchodoch, vo vyšších odvodoch, v zmiznutých dňoch voľna. Otázka za milión (alebo skôr za 2,7 miliardy) je, či z toho vyjdeme silnejší, alebo len chudobnejší. Rok 2026 ukáže pravdu.