Asociácie varujú, že vyššie odvody dusia slovenskú ekonomiku. Absentujú pritom reálne škrty na strane výdavkov

Slovenská vláda síce predstavila tretí balík konsolidačných opatrení, no reakcie kľúčových združení a asociácií ukazujú, že podnikatelia, zamestnávatelia aj živnostníci v ňom vidia viac problémov než riešení.
Zhodujú sa, že konsolidácia je nevyhnutná, no vláda podľa nich nesprávne nastavila pomer medzi výdavkovými úsporami a príjmovými opatreniami a nadmerne zaťažuje podnikateľský sektor i pracujúcich.
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) upozorňuje, že vláda premrhala šancu šetriť najmä na sebe. Prezident AZZZ Rastislav Machunka pripomína, že „úspešná a udržateľná konsolidácia by mala byť postavená približne zo 70 % na úsporách verejných výdavkov a len zo 30 % na príjmovej strane“.
Neprijateľná situácia financovania
Podľa neho je neprijateľné, že sa naďalej financujú opatrenia ako 13. dôchodky či obedy zadarmo, ktoré každoročne stoja miliardy. AZZZ kritizuje aj zásahy proti malým podnikateľom, od vyšších odvodov až po skrátenie odvodových prázdnin.
Machunka varuje, že zvýšenie zaťaženia „môže oslabiť konkurencieschopnosť firiem a zvýšiť riziko odchodu kvalifikovaných pracovníkov do zahraničia“. Klub 500 hodnotí konsolidačný balík podobne kriticky a hovorí o jednostrannom prístupe. Podľa neho vláda rezignovala na opatrenia, ktoré by podporili konkurencieschopnosť ekonomiky, a namiesto toho siahla po jednoduchom riešení, a to zvyšovaní daní a odvodov.
Snaha regulačných úradov a rezortu hospodárstva
„Už v úvode prezentácie zaznelo, že jedným z hlavných faktorov brzdiacich ekonomický rast sú vysoké ceny energií. Napriek tomu v balíku chýbajú akékoľvek opatrenia na ich zníženie,“ uvádza klub. Ako problematické vidí aj predĺženie PN hradených zamestnávateľom, progresívne zdanenie či zvýšenie odvodov.
Oceňuje síce snahy regulačných úradov a ministerstva hospodárstva riešiť ceny energií, no celý proces označuje za pomalý a nekoordinovaný. Klub 500 pritom zdôrazňuje, že bez prorastových opatrení, podpory investícií či vedy a výskumu Slovensko riskuje stagnáciu.
Slovenský živnostenský zväz (SŽZ) sa sústreďuje na konkrétne dopady balíka na drobných podnikateľov. Podľa neho nové opatrenia znížia príjmy živnostníkov a zamestnancov o takmer miliardu eur, čo sa prejaví na poklese kúpyschopnosti a hospodárskeho rastu.
Zánik mnohých živností
Zväz varuje, že vyššie odvody a skrátenie odvodových prázdnin môžu viesť k zániku mnohých živností alebo ich transformácii na eseročky. Hoci priznáva, že skorší vznik odvodovej povinnosti prináša živnostníkom určitú sociálnu ochranu, celkovo hodnotí balík ako neprimerane tvrdý zásah do ich finančných možností.
Preto apeluje, aby niektoré opatrenia, napríklad zvýšenie vymeriavacieho základu či zdravotných odvodov, boli časovo obmedzené len na nevyhnutné obdobie. Zväz navyše vyzýva na okamžité zrušenie transakčnej dane z podnikateľských účtov, ktorá podľa neho zbytočne komplikuje podnikanie.
Absentujú reálne škrty
Všetky tri organizácie sa zhodujú v tom, že vláda sa spolieha predovšetkým na zvyšovanie príjmov prostredníctvom daní a odvodov, zatiaľ čo reálne škrty na strane výdavkov absentujú. Zhodne kritizujú aj neadresnosť opatrení a nedostatok krokov, ktoré by posilnili konkurencieschopnosť ekonomiky a podporili rast.
Zatiaľ čo živnostníci varujú pred úbytkom podnikania, veľkí zamestnávatelia poukazujú na ohrozenie investícií a pracovných miest a AZZZ na riziko odlevu talentov. Spoločným menovateľom ich reakcií je obava, že vláda prenáša konsolidáciu najmä na ľudí a firmy, čo môže viesť k dlhodobej strate dynamiky slovenskej ekonomiky.