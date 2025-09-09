Zdieranie ľudí a zabíjanie ekonomického rastu, opozícia ostro reaguje na Kamenického konsolidáciu

Predstavenie tretieho balíka konsolidačných opatrení ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) okamžite vyvolalo ostré reakcie opozície. Strana SaS označila konsolidáciu v objeme 2,7 miliardy eur za „ďalšie ožobračovanie občanov“ a dôkaz, že vláda nevie šetriť sama na sebe.
Podpredseda SaS Marián Viskupič pripomenul, že viac ako polovica bremena padne na plecia ľudí a firiem. „Čakali sme, že konečne príde na rad vláda a zaplatí 100 % svojej časti. Namiesto toho je 55 % na občanoch a firmách a len 45 % na štáte,“ uviedol Viskupič. Kritizoval aj zvyšovanie DPH na potraviny či nové sadzby daní a odvodov. „To je čisté zdieranie ľudí a firiem,“ dodal Viskupič.
Grécka cesta
Progresívne Slovensko vidí v Kamenického balíku „frontálny útok na pracujúcich ľudí, podnikateľov a živnostníkov“. Predseda PS Michal Šimečka varoval, že výsledkom opatrení bude spomalenie hospodárskej aktivity a riziko recesie „Výsledkom konsolidácie bude Ficova chudoba,“ zdôraznil.
Podľa Šimečku aj poslanca Štefana Kišša je škandalózne, že verejnosť sa o opatreniach dozvedá až z tlačovej konferencie a chýbajú detaily, ako chce štát reálne ušetriť na sebe. Expremiér Ľudovít Ódor dodal, že vláda pokračuje „v zabíjaní ekonomického rastu“.
Kamenický predstavil tretí konsolidačný balíček. Zmrazí 13. dôchodky, zvýši odvody a zruší voľné dni
Kritická bola aj predsedníčka strany Za ľudíVeronika Remišová. Podľa nej vláda necháva platiť občanov a poctivé firmy, zatiaľ čo „na papalášske výhody a paušálne náhrady si nesiahne“. Zvyšovanie DPH, zdravotných odvodov či zmrazenie dôchodkov označila za výsmech.
„Minister Kamenický má tú drzosť tvrdiť, že Slovensko potrebuje konsolidáciu, aby sme sa vyhli gréckej ceste. Ale práve táto vláda nás vedie gréckou cestou,“ povedala Remišová. Zároveň upozornila, že vláda zruší dni pracovného pokoja, vrátane 17. novembra, ktorý symbolizuje boj za slobodu a demokraciu.
Neskorá a zlá konsolidácia
Podobne reagovalo aj KDH. Poslanec Jozef Hajko vypočítal, že z konsolidácie 800 miliónov zaplatia podnikatelia a ďalších 800 miliónov bežní ľudia. „Štát ťahá ďalej peniaze od ľudí, kde len môže,“ kritizoval. Predseda Milan Majerský dodal, že konsolidácia prichádza „neskoro a zle“. Za nepochopiteľné považuje aj len mierne zvýšenie daní z hazardu. Kritizoval aj rušenie 6. januára ako dňa pracovného pokoja, ktorý je pre východných veriacich Vianocami.
Transakčná daň sklamala, štát podľa odborníčky získal o stovky miliónov eur menej ako očakával
Hnutie Slovensko označilo tretí konsolidačný balík za ďalší útok na peňaženky občanov a tvrdí, že najväčšími porazenými sú živnostníci, zamestnanci, dôchodcovia a ľudia v sociálne ťažkej situácii.
„Víťazmi konsolidácie sú, naopak, daňoví podvodníci, ktorí dostanú amnestie, členovia vlády, ktorým sa platy neznížia, ale zvýšia, a spoločnosti prevádzkujúce hazard,“ vyhlásil člen finančného výboru parlamentu Július Jakab. Podľa neho vláda berie ľuďom, ale odmieta šetriť na sebe, čo dokazuje aj plánované zvyšovanie DPH na potraviny.
Tristomiliónový bič
Líder hnutia Igor Matovič pripomenul, že kabinet ročne oberá občanov o 7,4 miliardy eur, pričom „uplietol 300-miliónový bič na živnostníkov“ a siahol aj na dôchodcov či nezamestnaných. „Štátnym zamestnancom nedajú nič navyše, ale vládne prasce si bez hanby pridávajú,“ dodal ostro Matovič.
Opozícia sa teda zhoduje, že tretí balík konsolidácie dopadne najmä na plecia občanov, živnostníkov a podnikateľov. Zatiaľ čo vláda podľa nej na sebe šetriť nevie a chýba jej odvaha obmedziť vlastné výhody či luxusné výdavky.