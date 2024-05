Valné zhromaždenie skupiny Tatry mountain resorts schválilo vydávanie nových akcií, spoločnosť tak môže získať kapitál za 120 miliónov eur

Valné zhromaždenie spoločnosti Tatry Mountain Resorts, a.s. (TMR) odsúhlasilo emitovanie približne 6,3 mil. nových akcií. Ako informovala skupina podnikajúca v turizme, vďaka nim môže získať až 120 mil. eur nového kapitálu, ktoré chce použiť na stabilizáciu a ďalší rozvoj firmy.

Valné zhromaždenie spoločnosti TMR sa uskutočnilo dňa 17. mája v liptovskom vodnom parku Tatralandia.

Prítomní akcionári odsúhlasili návrh na zvýšenie základného imania spoločnosti v aktuálnej výške 46 950 386 eur o sumu v maximálnej výške 44 210 530 eur vydaním a upísaním najviac 6 315 790 kusov nových akcií pre svojich jestvujúcich ako aj potenciálnych nových investorov.

„Schválený úpis by mal byť impulzom pre celú spoločnosť. Zdvojnásobením vlastného kapitálu by sme chceli vyplatiť dlhy, ktoré nám narástli po pandémii Covidu a do ktorých ide v súčasnosti veľká časť zisku, ktorý dosahujeme. Je to zároveň cesta, ktorá prináša zdroje na jej ďalší rozvoj a zvyšovanie hodnoty spoločnosti pre akcionárov. Zároveň by to znamenalo aj to, že firma by mohla opäť vyplácať dividendy a stať sa ešte atraktívnejšou aj na burze,“ informoval predseda predstavenstva TMR Igor Rattaj.