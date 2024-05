ČSOB výrazne posilnila v prvom štvrťroku, jej čistý zisk stúpol o takmer 50 percent

Finančná skupina ČSOB dosiahla v prvom štvrťroku konsolidovaný čistý zisk 32,9 mil. eur pri medziročnom náraste o 48,2 %. Vrátane výsledku sesterskej ČSOB Poisťovne zisk stúpol zhruba o 37 % na 33,6 %. Individuálny zisk samotnej banky vzrástol o 5 % na 23,9 mil. eur.

„Zisk skupiny ČSOB sa v prvých troch mesiacoch tohto roka v súlade s očakávaniami a prioritne vplyvom rastu výnosov poháňaných vyšším záujmom klientov o naše úverové aj vkladové produkty zvýšil,“ uviedol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva ČSOB Daniel Kollár.

Zainvestovali aj do technológií

Naopak, úroveň ziskovosti smerom nadol ťahali podľa jeho slov prevádzkové náklady, ovplyvnené znovuzavedením bankového odvodu. Tiež to boli vyššie mzdové náklady, reagovali totiž na tempo inflácie zvyšovaním miezd zamestnancov.

„Časť našich nákladov v prvom štvrťroku tvorili významné investície do technológii, nakoľko finančné spoločnosti sa s cieľom prispôsobovať sa zákazníckym potrebám podobajú čoraz viac na IT firmy. To je aj dôvodom, prečo sme pokračovali tiež v investíciách do rozširovania služieb. Na strane druhej, čo pozitívne ovplyvnilo naše hospodárenie v prvom kvartáli, bolo rozpustenie opravných položiek vzhľadom na medziročne lepšie ekonomické vyhliadky v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka,“ doplnil Kollár.

Prevádzkové náklady medziročne poklesli

V konečnom dôsledku však celkové prevádzkové náklady v prvom štvrťroku medziročne poklesli o 3,3 % na 57,1 mil. eur. Výnosy celkom za prvý štvrťrok dosiahli výšku 95,6 mil. eur a medziročne vzrástli o 8,8 %. O medziročný nárast sa pričinili podľa vyjadrení spoločnosti vyššie čisté úrokové výnosy vďaka pokračujúcemu rastu úverového portfólia a aktívnemu riadeniu úrokových nákladov, medziročný nárast výnosov z poplatkov a provízií a pozitívny vývoj kriviek úrokových swapov, ktoré viedli ku kladnému preceneniu finančných derivátov.

Úvery poskytnuté klientom boli na konci marca v sume 11,63 mld. eur a medziročne vzrástli o 4,1 %. Podpísal sa pod to najmä rast objemu úverov na bývanie o 4,5%, investičných úverov pre živnostníkov a malých podnikateľov o 1 % a taktiež aj stabilný vývoj úverového portfólia firemnej klientely. Klientské vklady medziročne vzrástli o 8,9 % na 8,92 mld. eur.

K zvýšeniu prispela podľa ČSOB najmä firemná klientela s rastom o 30,1 % a nebankové finančné inštitúcie o 25,6 %, ale aj rast vkladov retailovej klientely o 4,5 %. U retailovej klientely možno zároveň aj naďalej pozorovať vysoký záujem o investovanie do podielových fondov, uvádza ČSOB.