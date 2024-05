Čistý zisk Privatbanky sa v prvom štvrťroku mierne znížil, pod pokles sa podpísali opravné položky aj vyššia daň

Privatbanka dosiahla v prvom štvrťroku čistý zisk 3,6 mil. eur pri medziročnom poklese o 9,6 %. Banke sa darilo tak v rámci úrokov ako aj poplatkov, výnosy rástli a banka dokonca evidovala medziročný nárast prevádzkového zisku o 75,4 % na takmer 8 mil. eur.

Pod pokles celkového výsledku sa podpísali opravné položky a aj vyššia daň. Vlani spoločnosť ešte nemusela platiť osobitný odvod, v tomto roku to bolo ku koncu marca 1,5 mil. eur.

Za celý tento rok banka počíta so ziskom 6,8 mil. eur. Oproti vlaňajšku by to znamenalo značný pokles.

Najväčší negatívny vplyv na plánovaný hospodársky výsledok má podľa vyjadrení banky zavedenie osobitného odvodu z hrubého zisku vo výške 30 % pre bankové inštitúcie.

V minulom roku banka evidovala nárast zisku o 56,8 % na 20,3 mil. eur. Podľa vyjadrení spoločnosti to bol najvyšší čistý zisk v jej histórii. Rok 2023 ukončila Privatbanka s bilančnou sumou 855 mil. eur, ku koncu tohto roka počíta so sumou 758,1 mil. eur.