Úverový apetít podnikov rastie, priemysel však brzdí automobilky

Slovenské podniky pokračujú v raste, aj keď tempo expanzie sa v niektorých sektoroch spomaľuje. Podľa najnovšej analýzy Národnej banky Slovenska (NBS) tržby firiem v druhom štvrťroku 2025 medziročne vzrástli približne o šesť percent. Dynamiku potiahli najmä služby, veľkoobchod a stavebníctvo, zatiaľ čo priemysel, teda tradičný motor slovenskej ekonomiky, spomalil, najmä v dôsledku útlmu v automobilovom segmente.
Centrálna banka upozorňuje, že druhý štvrťrok výrazne poznačili prebiehajúce obchodné vojny, ktoré sa premietli do zhoršeného sentimentu v podnikateľskom prostredí. „Indikátor ekonomického sentimentu pokračoval v poklese,“ uvádza NBS, no zároveň dodáva, že miernu korekciu smerom nahor priniesol až august. Zlepšenie nálady podľa nej mohlo súvisieť s oznámenými obchodnými dohodami medzi EÚ a USA, ktoré trhy prijali s opatrným optimizmom.
Aj napriek geopolitickým napätiam podniky pokračovali v čerpaní úverov. K júlu sa ich objem medziročne zvýšil o 6,3 %, pričom dopyt po úveroch bol silnejší, než naznačujú dlhodobé priemery. Hoci mesačné prírastky úverov boli v druhom štvrťroku o niečo nižšie ako v prvom, stále sa držali nad úrovňou predchádzajúcich rokov. Analytici NBS upozorňujú, že medziročné zrýchlenie úverovej dynamiky súvisí aj s nižšou porovnávacou bázou z minulého roka.
Prieskumy potvrdzujú, že čoraz viac firiem žiada o financovanie, najmä na pokrytie prevádzkových potrieb. Podľa NBS bola „júlová dynamika objemu podnikových úverov na pomery krajín EÚ nadpriemerná“, hoci v rámci regiónu strednej a východnej Európy boli rýchlejšie rasty úverov pomerne bežné.
Z hľadiska štruktúry úverov ťahajú rast predovšetkým mikropodniky a vybrané veľké firmy, ktoré čerpajú jednorazovo veľké objemy prostriedkov. Mikropodniky ostávajú podľa NBS stabilnou súčasťou úverového trhu, kým veľké podniky bez týchto jednorazových operácií stagnujú už približne dva roky. Opatrnosť pretrváva aj v segmente komerčných nehnuteľností, kde zostáva aktivita utlmená. Najväčší podiel na raste úverov majú služby, obchod a stavebníctvo, zatiaľ čo priemyselné úvery vykazujú len mierny pohyb.
Pokiaľ ide o kreditnú kvalitu, situácia sa výrazne nezmenila. „Podiel zlyhaných úverov sa v roku 2025 významne nemenil,“ konštatuje NBS. Menšie zhoršenie zaznamenali len malé a stredné podniky, u ktorých sa prejavuje vyššia citlivosť na rast nákladov a mierny útlm dopytu.
Celkovo sa slovenský podnikový sektor podľa centrálnej banky drží v pozitívnom trende. Tržby rastú, úverová aktivita ostáva zdravá a napriek geopolitickým turbulenciám si firmy zachovávajú schopnosť financovať svoje potreby. Výzvou do budúcnosti však zostáva oslabený sentiment a neistota v kľúčových exportných odvetviach, najmä v automobilovom priemysle.