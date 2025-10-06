Slovenský hypotekárny trh ožíva, úvery rastú najrýchlejšie od roku 2022

Slovenský hypotekárny trh sa po dvoch rokoch stagnácie zreteľne prebúdza. Ako vyplýva z komentára Národnej banky Slovenska (NBS), druhý štvrťrok 2025 priniesol návrat počtu nových úverov na bývanie na úroveň bežnú pred obdobím vysokých úrokových sadzieb. Centrálna banka konštatuje, že oživenie pokračovalo, aj keď úrokové sadzby klesali len pozvoľna.
Zvyšuje sa záujem o nové hypotéky
Záujem o nové hypotéky sa zvyšuje naprieč všetkými vekovými skupinami dlžníkov. Priemerná výška úverov rastie približne rovnakým tempom ako ceny nehnuteľností, čo podľa NBS naznačuje, že trh si udržiava rovnováhu medzi ponukou a dopytom.
„Počet nových hypoték poskytnutých počas druhého štvrťroka 2025 sa vrátil na úroveň bežnú pred obdobím zvýšených sadzieb,“ uviedla centrálna banka.
Čiastočne sa oživil aj trh s refinancovaním, ktorý počas obdobia vyšších sadzieb prakticky zamrzol. Počet hypoték refinancovaných s navýšením do inej banky sa podľa NBS v druhom štvrťroku priblížil k predkrízovej úrovni. Zároveň silný júlový prírastok portfólia, porovnateľný s júlom 2022, signalizuje, že trh si začína budovať nové momentum.
Pokles úrokových sadzieb
Medziročné tempo rastu hypotekárneho portfólia dosiahlo v júli 5,8 %. Ak by sa súčasný trend udržal, rast by mohol podľa odhadu NBS v najbližších mesiacoch zrýchliť až k hranici 8 %. Slovensko tak v tempe expanzie úverov na bývanie predbieha európsky medián, hoci stále zaostáva za dynamikou väčšiny krajín strednej a východnej Európy.
Úrokové sadzby na nové hypotéky pokračujú v miernom poklese. Od marca do júla 2025 sa znížili zo 4,0 % na 3,7 %. V porovnaní s vrcholom začiatkom roka 2024 ide o pokles o celý percentuálny bod. Tento vývoj podporuje opätovný záujem o úvery, hoci znižovanie sadzieb zostáva postupné. Dôležitým zistením NBS je, že kvalita úverového portfólia zostáva výborná.
„Podiel nesplácaných hypoték sa drží blízko historických miním,“ konštatuje banka. Ani pri spotrebiteľských úveroch sa situácia nezhoršuje. Po miernom náraste zlyhaní na začiatku roka sa od druhého polroka 2025 ukazovatele stabilizovali.