USA vsadili na bitcoin: Je teraz najlepší čas investovať? - ROZHOVOR

Podoba peňazí, v akej sme ich doteraz poznali, sa mení. Dolár aj euro strácajú na hodnote, inflácia zneisťuje trhy a dôvera v klasické meny sa pomaly vytráca. Do tejto chaotickej rovnice ešte priliali aj USA, pretože sa nedávno stali jedným z najväčších štátnych držiteľov bitcoinu.

Je to strategický ťah, ktorý má zabezpečiť dominanciu v budúcich digitálnych konfliktoch? A môžeme tento americký krok považovať za predzvesť toho, že peniaze, ako ich poznáme dnes, sa budú pomaly meniť do čisto digitálnej podoby?

V rozhovore s expertom na kryptomeny Jakubom Kraľovanským zisťujeme, prečo už bitcoin nie je len výsadou elitnej skupiny krypto nadšencov, ale realitou, ktorú začínajú brať vážne aj vlády. Mali by sme tým pádom aj my bežní ľudia zvažovať investíciu do krypta ako ochranu pred infláciou?

V rozhovore sa dozviete:

Prečo USA zhromažďujú bitcoin?

Prečo môže byť bitcoin zlatom budúcnosti?

Ako začať investovať do kryptomien jednoducho?

Je najväčším rizikom v dnešnej dobe kúpiť bitcoin alebo naopak nemať ho?

Republikánsky prezidentský kandidát a bývalý prezident Donald Trump reční na konferencii Bitcoin 2024 v sobotu 27. júla 2024 v Nashville, Tenn. Foto: SITA/AP

Republikánsky prezidentský kandidát a bývalý prezident Donald Trump na konferencii Bitcoin 2024

USA sa stali jedným z najväčších držiteľov bitcoinu – čo ich k tomu viedlo? Ide len o zhabané kryptomeny alebo strategický krok?

Aj jedno aj druhé. Ide určite o strategický krok voči iným štátom. Je to prvá veľká krajina, ktorá také niečo urobila. Je bežné, že štáty držia zlato či ropu ako strategickú rezervu, ale doteraz žiadny nedržal bitcoin. Určite je to jasný signál.

Na druhú stranu zatiaľ je to presne v tej rovine, že USA síce budú držať bitcoiny, ale len tie zhabané. USA ako štát zatiaľ neoznámili, že by bitcoiny aktívne nakupovali.

Investujú do bitcoinu už aj iné štáty?

Zatiaľ El Salvador – ten už od roku 2021. Očakáva sa však, že tento rok po vzore USA s tým začnú aj ďalšie krajiny. Jeden z kandidátov na prezidenta Poľska to mal napríklad aj v kampani. Rovnako aj Česká Národná Banka už verejne prehlásila, že sa bude touto možnosťou zaoberať.

Začínajú USA zhromažďovať kryptomeny strategicky? Pripravujú sa týmto spôsobom na nový typ konfliktov, kde sa nebude bojovať zbraňami, ale cez digitálne technológie a kontrolu nad digitálnymi menami?

Bitcoin je niečo ako digitálne zlato. Myslím si, že USA pochopili jeho význam. Na jednu stranu tu máme doláre a euro, ktorých si môžeme vytlačiť koľko chceme. Reálne sú to len papieriky. Na druhú stranu je tu zlato a bitcoin. Oni jedno z nich nepatrí žiadnemu štátu ani jedno nevieme hacknúť či zakázať ani rozmnožiť na koľko je oboch pevne daný počet. Toto si podľa mňa USA uvedomili, a preto zhromažďuje to, čo reálne hodnotu má.

Čo tento vývoj hovorí o dôvere štátov voči klasickým fiat menám, ako je dolár? Stráca sa?

Presne tak. O koľko nám za posledné 3-4 roky stúpli ceny? Nehnuteľností? Potravín? A to nielen tu, ale všade. Ceny stúpajú rovnako aj dlhy len preto, lebo centrálne banky neustále tlačia nové peniaze. Takto to ešte môže fungovať niekoľko rokov, ale nie navždy.

Ak už aj štáty nakupujú bitcoin, mali by sme to brať ako signál, že je správny čas na investíciu do kryptomien aj pre nás bežných ľudí?

Jednoznačne áno. Je to podľa mňa nejaký ukazovateľ toho, že bitcoin ako technológia má zmysel a že sa ho netreba báť. Už to nie je len záležitosť pár informatikov a ekonómov, ale reálne niečo, čo má význam aj hodnotu.

Foto: Getty Images

skryte

Môže sa stať, že vlastníctvo krypta bude v budúcnosti rovnako bežné ako kedysi vlastnenie zlata alebo nehnuteľností?

Ešte to asi potrvá pár rokov, ale myslím si, že tam smerujeme. Dnešná mladá generácia už takmer vôbec neplatí bankovkami a nepoužíva hotovosť. Všetko je digitálne. Pre mladšiu generáciu je to skôr pochopiteľné ako pre starších, takže jednoznačne tam smerujeme.

Môže sa stať, že bitcoin sa stane rezervnou menou sveta? Čo by to znamenalo pre dolár alebo euro?

Toto sa raz stať môže, ale je to ďaleká budúcnosť. Rezervná svetová mena je aktuálne dolár na čele s USA a USA spraví všetko preto, aby to tak aj ostalo. Čo by tento proces vedelo urýchliť je nejaký kolaps veľkej svetovej meny či vojna a nové prerozdelenie sveta. Kým sa toto nestane, tak si myslím, že je to veľmi ďaleká budúcnosť.

Ľudia často vnímajú kryptomeny ako niečo nestabilné a rizikové. Môže sa to zmeniť, keď do toho už vstupuje aj vláda?

Treba si uvedomiť, že USA by do toho nešli, ak by si to neoverili. Takže tým, že už do toho idú aj veľké štáty, tak niečo na tej technológii byť musí.

Čo sa týka ceny, tak tam sa stále bavíme o tom, že je to hlavne rizikové aktívum a bude ešte trvať niekoľko rokov, kým sa cena trochu viac stabilizuje.

Čo by ste poradili niekomu, kto nikdy kryptomeny nevlastnil? Má ešte zmysel začať práve teraz – alebo už je neskoro?

V prvom rade sa treba najskôr naučiť, čo je bitcoin, ako funguje a aké má vlastnosti. Toto nejaký čas môže trvať, ale ak to človek pochopí, tak sa už nedá nachytať na nejaké podvody či prepady.

Kryptomeny sú nová technológia, ktorej ľudia nerozumejú, a to častokrát zneužívajú podvodníci, takže najskôr by som venoval čas štúdiu a až potom si bitcoin napríklad za nejaké menšie peniaze kúpil.

Mám doma nejaké úspory. Znamená to, že by som mal/a začať premýšľať o kryptomenách ako o alternatíve k banke? Ako sa rozhodnúť, do ktorých kryptomien investovať – alebo nič nepokazíme, keď dáme všetko, čo máme, do bitcoinu?

Bitcoin je hlavná a najväčšia mena. Z hľadiska diverzifikácie by si niekto povedal, že nemôžete dať všetko do jednej veci, ale v krypte je to tak. Bitcoin je kráľ a je úplne v poriadku, ak má človek len bitcoin. Pri iných kryptomenách a ich zmysle, využití či potenciále sa dá totiž dosť polemizovať. Bitcoin je absolútny unikát, a preto je to v poriadku.

Hovorí sa, že kryptomeny chránia pred infláciou. Ako to funguje? Inými slovami – načo mi je bitcoin, keď si zaň nekúpim chlieb v obchode?

Skôr sa to myslí tak, že hodnota bitcoinu dlhodobo rastie tak, že prekonáva infláciu. Samozrejme, aj bitcoin má obdobia, kedy klesne aj o – 50 percent. Ale dlhodobo jednoducho rastie, a to veľmi slušne. Ten čas, kedy si za bitcoiny kúpime chlieb v potravinách možno raz príde, ale nie je to úplná priorita, ktorú by bitcoin musel spĺňať.

Podľa mňa hlavná výhoda bitcoinu teraz je, že je mimo systém. Ak by som mal všetky peniaze len v banke, tak by som sa dosť bál, že príde nejaká zmena zákona a budem mať problém tie peniaze vybrať. Rovnako tak nehnuteľnosti. Bitcoin mi dáva slobodu a možnosti. To je podľa mňa teraz najdôležitejšie.

skryte

Musím byť technicky zdatný/á, aby som si vedel/a kúpiť a uchovávať kryptomeny bezpečne? Nebude pre bežného človeka najjednoduchšie nájsť si finančného poradcu, ktorý sa mu o všetko postará?

Reálne sa to dá naučiť do 30 minút. Mladšia generácia sa to naučí aj sama, pretože má blízky vzťah k technológiám. Staršia generácia potrebuje tak 30 – 60 minút. Je to dosť podobné ako pri mobile bankingu.

Musím platiť daň, keď si kúpim bitcoin a neskôr ho predám so ziskom? Ako sa to vôbec zdaňuje?

Sme na Slovensku, takže určite musíte, a to nie malú, ale až od 34 – 39 %. Okrem dane sa totiž u nás platia úplne nezmyselne aj zdravotné odvody, preto je tá výška zaťaženia tak vysoká.

Ak si niekto kúpi a predá akúkoľvek kryptomenu napríklad za rok 2025, tak v roku 2026 si sčíta svoje zisky a straty a ak je v zisku, tak to uvedie v daňovom priznaní, ktoré musí podať do konca marca 2026.

Bohužiaľ, tá daň je dosť vysoká a ja osobne dúfam, že sa čoskoro zmení, a to si myslím, že naštartuje aj používanie bitcoinu či iných kryptomien na Slovensku. Sme jediná krajina na svete, ktorá pri ziskoch z kryptomien platí zdravotné odvody.