Úrokové sadzby ECB zostávajú nezmenené, Kažimír hovorí o krehkej rovnováhe

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (ECB) ponechať základné úrokové sadzby bezo zmeny nebolo podľa guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS)Petra Kažimíra prekvapením.
V reakcii na posledné zasadnutie ECB konštatuje, že od decembra minulého roka nenastali v ekonomike eurozóny také zásadné posuny, ktoré by si vyžadovali úpravu menovej politiky. Úrokové sadzby tak zostávajú na úrovniach platných od júna minulého roka a centrálni bankári zatiaľ nevidia dôvod meniť nastavený kurz.
Opatrný optimizmus
Kažimír pripomína, že nové údaje o vývoji ekonomiky potvrdili opatrný optimizmus, s ktorým ECB pracovala v decembrovej prognóze. Dôvera v stabilizáciu ekonomiky sa zatiaľ ukazuje ako oprávnená, hoci celkový obraz zostáva krehký.
Už začiatok roka podľa neho priniesol výrazné turbulencie nielen na finančných trhoch, ale aj v geopolitickej oblasti, čo udržiava neistotu na zvýšenej úrovni. „Musíme zostať sebavedomí, no zároveň musíme byť aj naďalej veľmi ostražití,“ zdôrazňuje guvernér NBS.
Vysoká volatilita na trhoch by podľa Kažimíra mohla pretrvávať aj v nasledujúcich mesiacoch. Práve preto bude ECB pozorne sledovať, ako sa vývoj na finančných trhoch a meniaca sa nálada investorov premietnu do reálnej ekonomiky a inflácie. Menová politika tak zostáva v režime vyčkávania, kým sa jasnejšie neukáže smer ďalšieho vývoja.
Budúci vývoj inflácie
Pokiaľ ide o infláciu, celkový pohľad zostáva podľa Kažimíra vyvážený. Eurozóna sa pohybuje blízko dvojpercentného cieľa, pričom významnú úlohu v tomto smere zohráva priaznivý vývoj cien energií. Zároveň však upozorňuje, že riziká nie sú jednostranné. Ak by bol výkon ekonomiky eurozóny silnejší, než sa v súčasnosti očakáva, mohli by sa opäť objaviť proinflačné tlaky a rýchlejší rast cien.
V centre pozornosti zostáva aj výmenný kurz eura, ktorý v posledných týždňoch pútal zvýšenú pozornosť trhov. Kažimír pripomína, že ECB kurz eura cielene neovplyvňuje, no zároveň patrí medzi faktory, ktoré môžu pôsobiť protiinflačne. „Akékoľvek ďalšie posilnenie eura budeme posudzovať v kontexte sily ekonomického výkonu eurozóny a jeho vplyvu na náš dvojpercentný inflačný cieľ,“ uvádza guvernér.
Z Kažimírových slov vyplýva, že k prípadnej zmene úrokových sadzieb by ECB pristúpila až vtedy, ak by sa zásadne zmenili očakávania budúceho vývoja inflácie a hospodárskeho rastu. V súčasnosti sa však tieto očakávania nemenia natoľko, aby si vyžiadali okamžitý zásah. Menová politika tak zatiaľ zostáva stabilná, no pripravená reagovať, ak by sa ekonomické prostredie začalo vyvíjať iným smerom.