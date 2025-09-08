Bankroty firiem sa presúvajú z malých hráčov k veľkým zamestnávateľom

Vlna firemných bankrotov na Slovensku pokračuje aj počas leta. Podľa analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau v auguste skrachovalo 28 podnikateľských subjektov. Hoci ide o medzimesačný pokles o viac ako 17 % v porovnaní s júlom, keď skrachovalo rekordných 34 firiem, finančný dosah bol oveľa vyšší.
Pokým zbankrotované firmy v júli dlžili Sociálnej poisťovni, VšZP a daňovým úradom súhrnne 2,81 milióna eur, v auguste záväzky dosiahli viac ako 11 miliónov eur.
Štyri akciové spoločnosti
Najväčším dlžníkom sa stala spoločnosť Talza, s.r.o. z Komárna so zahraničným pozadím, ktorá sa formálne profilovala ako poradenská firma v oblasti podnikania a riadenia.
Od roku 2019 nezverejnila účtovnú závierku a nevykázala žiadne tržby. Jej dlh voči daňovej správe však narástol na takmer 5,8 milióna eur. Ďalším výrazným prípadom je bratislavská firma Grandie, a.s., ktorá mala pôsobiť vo veľkoobchode s obilím či krmivom, no štyri roky nevytvorila žiadne príjmy a dnes dlží štátu takmer 1,9 milióna eur.
Bankroty sa pritom netýkali len malých subjektov. Z 28 firiem bolo 24 spoločností s ručením obmedzeným a 4 akciové spoločnosti. Najviac pozornosti vzbudil krach bratislavskej spoločnosti Retrack Slovakia, ktorá sa zaoberala nákladnou železničnou dopravou. Ešte v minulom roku dosiahla rekordné tržby takmer 33 miliónov eur a patrila medzi lídrov trhu, no nemeckí vlastníci sa rozhodli náhle ukončiť činnosť.
V problémoch sa ocitla aj prešovská tlačiarenská spoločnosť Polygraf Print, ktorá síce dlhodobo dosahovala desaťmiliónové tržby, ale jej strata za rok 2024 prekročila jeden milión eur.
Čo naznačuje vývoj?
Regionálne štatistiky ukazujú, že najviac konkurzov, a to deväť, bolo vyhlásených v Bratislavskom kraji. Nasledoval Nitriansky a Košický kraj s piatimi prípadmi, Trnavský so štyrmi a Žilinský s dvoma. V ostatných regiónoch boli zaznamenané po jednom bankrote. Najčastejšie krachovali firmy pôsobiace vo veľkoobchode a maloobchode, doprave a skladovaní či v administratívnych a podporných službách.
August priniesol aj 10 zastavení konkurzných konaní pre nedostatok majetku a až 25 zrušení už vyhlásených konkurzov z rovnakého dôvodu. Konkurzné konanie sa začalo v 31 firmách. Jediná reštrukturalizácia bola povolená trnavskej spoločnosti Domoss Technika, ktorá prevádzkuje sieť predajní s elektronikou a tovarom pre domácnosť. Firma, ktorá dlží na daniach vyše 233-tisíc eur, sa rozhodla riešiť situáciu postupným ozdravením namiesto úplného krachu.
Vývoj v auguste ukazuje, že hoci počet bankrotov oproti rekordnému júlu mierne klesol, ich váha z hľadiska zadlženosti dramaticky vzrástla. Slovenské podnikateľské prostredie sa tak aj naďalej potýka s výraznými turbulenciami, pričom dôsledky nesie nielen štát, ale aj zamestnanci a obchodní partneri týchto firiem.