Neživotné poistenie zdražie, o koľko percent sa zvyšuje sadzba dane a odvod z PZP?

Neživotné poistenie bude mať po novom sadzbu dane na úrovni 10 percent, v súčasnosti je to 8 percent. Rovnako sa zvyšuje odvod z PZP z 8 na 10 percent. Zmenu prináša tretí konsolidačný balík a poisťovne tomu prispôsobia výšku poistného.
Výkonný riaditeľ spoločnosti Granden Miloš Lehocký upozorňuje, že klienti v tejto súvislosti nemusia kontaktovať svoju poisťovňu. „Poisťovňa bude zasielať predpisy poistného klientovi a v ich zmysle treba uhrádzať poistné. V novom predpise poistného (najmä pri PZP a havarijnom poistení) môže poisťovňa okrem danej zmeny legislatívy zasielať rozdielnu výšku poistného, kde bude zohľadnená aj škodovosť klienta, prípadne nové sadzby poistenia, ak ide o zmenu k výročiu poistnej zmluvy,“ uviedol Lehocký.
Zvýšenie odvodu z PZP napríklad pri vozidle s povinným zmluvným poistením aktuálne na úrovni 220 eur ročne spôsobí, že v budúcom roku poistné zdražie na cca 224 eur. Havarijné poistenie aktuálne vo výške 730 eur ročne bude po novom na úrovni cca 744 eur. Pri nehnuteľnosti za 150-tisíc eur a poistnom 110 eur ročne dôjde k zmene na úroveň približne 112 eur.
Drahšia práca, menej sviatkov a nové dane. Čaká nás konsolidácia za miliardy
Poisťovne nemajú na výber
Podľa nezávislého sprostredkovateľa poistenia nemajú poisťovne pri týchto zmenách daňových sadzieb na výber. „V prípade, ak sa klient rozhodne neuhradiť novú výšku poistného, bude sa postupovať v zmysle platnej legislatívy,“ vysvetľuje Lehocký s tým, že nezaplatenie poistného má za následok jeho zánik. „Poisťovateľ má právo na poistné za dobu do zániku poistenia,“ dopĺňa.
Klienti by mali prehodnotiť svoje zmluvy
Lehocký predpokladá, že tieto úpravy poistného privedú mnoho klientov k tomu, že zvýšia záujem o svoje poistné zmluvy. Nabáda, aby svoje poistné programy aktualizovali a optimalizovali nielen výšku poistného, ale aj rozsah krytia poistenia. „Odporúčame, aby na to využili certifikovaného sprostredkovateľa poistenia, ktorý im dokáže odborne poradiť a má s tým dostatočné skúsenosti,“ dodal Lehocký.