Trhy, ropa i drahé kovy v pondelok prudko klesli

Akcie, ropa i drahé kovy v pondelok prudko klesli, čím predĺžili volatilitu, ktorá zasiahla trhy na konci minulého týždňa. Investori pokračovali v piatkovej „jazde ako na horskej dráhe“, keď posudzovali geopolitický vývoj, najnovšie výsledky spoločností či výhľad úrokových sadzieb v USA.
Soul, ktorý tento rok vďaka technologickým spoločnostiam dosiahol viacero rekordov, klesol o viac ako päť percent. Tokio, ktoré je tiež domovom niekoľkých veľkých technologických firiem, stratilo viac ako percento, rovnako ako Tchaj-pej, kde je kótovaný čipový gigant TSMC.
Hongkong, Jakarta, Šanghaj, Sydney, Singapur, Wellington, Manila a Bangkok tiež klesli, zatiaľ čo Londýn, Paríž a Frankfurt nad Mohanom boli v úvode pondelkového obchodovanie tiež nižšie.
Ceny ropy prudko klesli po uvoľnení napätia medzi USA a Iránom. Oba hlavné kontrakty na ropu v jednom momente stratili o viac ako päť percent, keďže Donald Trump povedal, že dúfa v dosiahnutie dohody s Teheránom.
Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, zamierila nadol o 4,8 % na 66,03 USD za barel.
Zlato stratilo ďalších 10 percent a pohybovalo sa tesne pod úrovňou 4 403 dolárov, zatiaľ čo striebro si pohoršilo o približne 12 percent na 75 dolárov. To dostalo obe komodity výrazne pod rekordné maximá 5 595 dolárov a 121 dolárov, ktoré dosiahli minulý týždeň.